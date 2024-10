Poom: palju tööd Hispaania liigas tuleb Heinale üksnes kasuks

Tegemist on teise Eesti väravavahiga pärast Mart Poomi, kes Euroopa tippliigades väljakule pääsenud. Seejuures pallis Hein noorena just Poomi tüüritavas Nõmme Unitedis enne, kui siirdus Arsenali.

22-aastane Hein on mänginud praeguse seisuga Hispaania kõrgliigas kaheksa kohtumist. Kuigi kolmes mängus on ta suutnud oma värava puutamatuna hoida, siis kokku on tulnud puurist korjata 17 palli.

Valladolid pole Hispaania liiga paremate seas ja kuulub praeguse seisuga väljalangemistsooni. Poom usub, et see kõik tuleb kaasmaalasele aga pigem kasuks.

"Tegelikult on ta saanud väga hästi hakkama. Statistika näitab, et ta on koos Espanyoli väravavahiga kõige rohkem tõrjeid teinud väravavaht Hispaania liigas," lausus Poom intervjuus ETV saatele "Terevisioon".

"Võistkond, kes tõusis La Ligasse - neil on veel raske kohaneda selle liigaga, aga ma arvan, et see, et tal on palju tööd, tuleb pikas perspektiivis ainult kasuks. Ta saab palju kogemusi, mida tal on viimastel aastatel liigajalgpallis nappinud."

"Ma arvan, et see kõik teeb teda paremaks," usub kunagine tippväravavaht. "Et läbi elada erinevaid olukordi, mängida surve ja pinge all, kus pead võitlema punktide pärast - see on pikas plaanis ainult kasulik."

Puuriluku jaoks ei tekitad sisselastud värav kindlasti mingit head tunnet, kuigi süüdi võib-olla kaitseliin või hoopis mõni muu faktor. "Kui me ka Karliga räägime, siis rõhutan, et keskendu oma mängule," annab Poom näpunäiteid.

"Sa ei saa muretseda muude asjade pärast, mis sinust ei sõltu. Võtta sellest ajast, mis ta seal on, maksimum. Selge, et ta on mänginud juba ennast pildile."

"Tal ei ole midagi kaotada, tegelikult kehtib tal Arsenaliga leping mitu aastat. Tal avaneb väga kõrgel tasemel võimalus oma taset näidata. Ta peab seda nautima," lisas Poom.

Nõmme Unitedi president ei usu, et Heina koht algkoosseisus ohus oleks. "Vaatamata paarile suurele kaotusele - Barcelona vastu eriti - on Karli koht päris kindel," sõnas ta.

"Ta on olnud oma meeskonna üks paremaid mängijaid. Nii lihtsalt väravavahti ei vahetata. Arsenal andis Karli laenule selle mõttega, et ta mängiks seal regulaarselt ja saaks hindamatuid mänguminuteid."

Mis teeb Karl Jakob Heinast hea väravavahi? "Tal on looduslikud eeldused: hea pikkus, ta on kiire ja võimas. Tal on kõik väravavahile tähtsad omadused heal tasemel," loetles Poom.

"Loomulikult saab neid veel paremaks timmida, aga ei ole ühtegi nõrka kohta. Loomulikult tooks välja jalamängu, rahulikkuse - ka pinge all mänguolukordades õigete otsuste tegemine. Kuna on noorelt saanud hea mängukogemuse, siis see kõik on suurepärane."

Valladolid peab järgmise liigamängu laupäeval, 5. oktoobril, kui võõrustatakse pealinnaklubi Rayo Vallecanot.