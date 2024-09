Caitlin Clarki debüüthooaeg lõppes play-off'i avaringis

Avamängu võitis Sun 93:69 ja seeria viimaseks jäänud kohtumise 87:81. Clark oli kaotusmängus Feveri parim, tuues 25 punkti, andes üheksa tulemuslikku söötu ja võttes kuus lauapalli. Kelsey Mitchell lisas 17 punkti, Aliyah Boston panustas 16 punkti ja 19 lauapalliga. Võitjate ridades tõi Alyssa Thomas 19 punkti ja andis 13 korvisöötu, Marina Mabrey lisas 17 ja DeWanna Bonner 15 punkti.

Enne tänavust jõudis Fever viimati play-off'i 2016. aastal. Aasta uustulnukaks valitud 22-aastane Clark püstitas tänavusel hooajal korvisöötude rekordi (337), on 769 punktiga läbi aegade resultatiivseim uustulnuk WNBA-s ning juulis sai temast WNBA esimene uustulnuk, kes saanud kirja kolmikduubli.

"Tunnen, et tegin üsna korraliku hooaja, aga samas tunnen, et see oli alles algus," sõnas Clark. "Tunnen, et olen võimeline veelgi paremaks saama."

Clarki liitumine WNBA-ga kasvatas ka liiga populaarsust, telereitingus kasvasid eelmise hooajaga võrreldes rohkem kui poole võtta. Seni on sel hooajal olnud seitsmel mängul enam kui miljon vaatajat ja kõik need olid Feveri mängud. Lisaks püstitati Feveri põhihooaja viimases mängus WNBA publikurekord, kui Feveri ja Washington Mysticsi kohtumist vaatas Capital One Arenal 20 711 pealtvaatajat.

Connecticut Sun läheb poolfinaalseerias vastamisi Minnesota Lynxiga, teises poolfinaalseerias mängivad New York Liberty ja Las Vegas Aces.