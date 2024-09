Andre Kiil võitis rallikrossi Balti meistrivõistlused

Kiil (P-Tech) kogus kolme etapiga 85 punkti, lätlane Janis Baumanis (Hornet R1) sai 70 punktiga teise ja Ragnar Kaljuste (P-Tech) 61 punktiga kolmanda koha, vahendab autosport.ee.

Eestlased jõudsid Balti meistrivõistluste arvestuses pjedestaalile veel klassis BMW RX3000, kus Sander Roosimaa oli kolmas, ja SuperCaris, kus Arvo Kask (Mitsubishi Lancer Evo VI) oli samuti kolmas.

TouringCari Balti karikasarjas oli võidukas Raimo Reek (Ford Fiesta), teiseks tuli Andreas Aruaas (Ford Fiesta) ja kolmandaks Siim Tillemann (Ford Fiesta). Karikasarja arvestust peeti klassides, kus ei täitnud meistrivõistlusteks vajalik osalejate arv.

Balti sarja etapid toimusid Eestis Raassilla rajal, Leedus Vilkyčiais ja Lätis Bikreniekil koos kohalike meistrisarjade etappidega. "Teeb rõõmu, et eestlasi oli seekord arvukalt osalemas," rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "Balti sarja võistluste pidamine koos kohalike võistlustega suurendas osalejate arvu, muutes võistlused põnevamaks nii osalejatele kui publikule."

Samas mainis Kask, et tulid välja ka mõningad kitsaskohad, mis vajavad järgmiseks aastaks parandamist. "Mitmed detailid on riigiti erinevad, need vajavad Balti sarjaks ühtlustamist. Tulemas on nõupidamised nii sõitjate kui eri riikide rallikrossi eestvedajatega. Seejärel paneme paika ka järgmise aasta Balti sarja üksikasjad."