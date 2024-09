Ilves: saan veel rohkem personaliseeritud suuski

Viis aastat Norra koondisega harjutanud 28-aastase Ilvese sõnul oli suvistel treeningutel suurem tähelepanu hüppemäel, pisut vähenes murdmaatreeningute maht.

"Kui meil olid muidu suvel sellised kümnepäevased murdmaablokid, siis nüüd võtsime viie päeva peale, aga need olid intensiivsemad," lausus ta. "Tundsime, et see viis päeva ei tapa keha selliselt kui kümme päeva. Tänu sellele saame olla hüppemäele minnes natuke paremas seisus."

Ilvese soov oli leida erinevatele mägedele ja tuuleoludesse parim võimalik suusahüppevarustus. Testimised andsid suvel tulemust nii kombede kui suuskade poolel.

"Fischeriga olen astunud jälle sammukese edasi. Saan veel rohkem personaliseeritud suuski ja saan ise anda igasuguseid näpunäiteid, milliseid suuski tahan," rõõmustas Ilves. "Jarl Magnus Riiber aitas ka selle koha pealt. Ja klambrid on täitsa nagu inglise keeles öeldakse: custom-made [eritellimus - ERR]."

Ilvese eesmärk on jõuda talvel MK-etappidel taas pjedestaalile ja veebruaris Trondheimi MM-il medalini. Treener Jan Schmid usub, et eesmärk on reaalsem kui kunagi varem.

"Ta on ühtlaselt hea kõiges. Enam ei leidu suuri puudusi, mida peame parandama," ütles Schmid. "See on muutus võrreldes eelmiste aastatega. Kui ta võistleb võimetekohaselt, siis ta peaks igal võistlusel olema kuue parema seas. Nii on realistlik loota aegajalt pjedestaalile ja medalile jõudmist."