Marko Ringenberg võitis crosskartide sprindisarjas Eesti meistritiitli

Põhiklassis Crosskart Xtreme oli Marko Ringenberg küll tiitli taganud juba enne viimast etappi, kuid alla esikoha ta Orikülas eesmärgiks ei seadnud. "Hommikul oli rada märg ja libe, õnnestus seda ära kasutada ja vahe rivaalidega sisse sõita. Eks see oli natuke seadistuse, aga peamiselt kogemuse küsimus: kui palju usaldad end libedates oludes," rääkis Ringenberg. "Päeva teine pool oli natuke rahulikum. Tekkisid rööpad ja tuli targalt sõita, et autot mitte ära lõhkuda."

Meistrisarja teise koha sai Orikülas Janar Muttiku järel kolmanda kohaga lõpetanud Frederik Märtin. "Sõit oli stabiilne, voorude ajad tulid mul üsna sarnased," rääkis Märtin, lisades, et hooaeg oli väga äge. "Kogu sprindihooaja katsed olid erinevad ja väga huvitavad."

Hooaja pronks kuulub Lucas Oravale, kes Saaremaal lõpetas neljanda tulemusega. "Teise lisakatse läbimisega olen rahul, kiirus oli üleval. Päeva esimese poolega ei ole rahul, sest jäin Frederiku taha, tahtsin ikka temast eespool olla," rääkis Orav. "Hooaeg läks kokkuvõttes hästi nii rallisprindis kui RallyX rallikrossisarjas. Nii palju siiski, et tahtsin RallyX-is olla kümne parema seas, aga sain 11. koha."

Noorte autoklassis J16 võitis Saaremaal Lukas Leivat, kuid hooaja kokkuvõttes oli parim Henry Tegova. SSV-del nii Saaremaal kui kokkuvõttes teenis võidu Toomas Veske.

Sarja eestvedaja Eero Nõgene ütles, et crosskartide rallisprindisari tuleb ka järgmisel aastal. "Korraldaja vaates teeb rõõmu, et osalejaid on aina rohkem. See näitab, et sari on tulnud, et jääda kauemaks. Loodame peagi uue hooaja kalendri üles panna ja ootame kõiki huvilisi osalema," sõnas korraldaja.