Eesti judokad tahavad koduselt EM-ilt medalit

Juunioride Euroopa meistrivõistlusi korraldas Eesti judoliit 2006. aastal, hiljem on Eestis toimunud ka kadettide Euroopa meistrivõistlused. Seekord on Tallinnasse tulemas ligi 400 sportlast 39 riigist.

"Tiitlivõistluste korraldamine on tohutult suur väljakutse," ütles judoliidu president Kaido Kaljulaid ERR-ile. "Kui võrrelda maailma karika etappidega, kus tuleb poole vähem sportlasi kohale, ja see tase, mis tiitlivõistlustel tuleb, on veel suurem kui maailma karika etappidel, millega meil on kaks aastat kogemust olemas."

"Aga me küll loodame väga, et nii hästi, kui meil on maailma karika etappide korraldamine viimasel kahel aastal läinud ja kui rahul on olnud Euroopa judoliit sellega," jätkas ta. "Et me saame sama hästi hakkama ka tiitlivõistluste korraldamisega."

Kodusel turniiril võistleb 18 Eesti judokat. Juunioride koondise peatreener Dmitri Lepp seab sihiks vähemalt ühe medali koju jätmise. "Mina ise loodan, et meil vähemalt kolm inimest maadleb finaalplokis. Üks medal oleks miinimum eesmärk, millega ma jääks rahule. Kaks on juba millele ma paneks hinde 5+," sõnas Lipp.

Hetkel juunioride maailmareitingus viiendat kohta hoidev Eesti medalilootus Jakob Vares proovib hoida närvi külmana ja anda endast parim. "Ütleme nii, et muidugi oleks tore medal saada ja võit koju tuua, aga mul on üks aasta veel juuniorides. Lähen lihtsalt lõbutsema ja nautima ja teen oma parima maadluse, mis ma teha saan. Äkki tuleb ka medal," ütles judoka.

Juunioride Euroopa meistrid selguvad Tallinnas Unibet Arenal 5.-8. septembrini.