Simple Sessioni rulafinaalis võidutses Danny Leon

Leon teenis oma esimesel läbimisel 87.91 punkti ja kuna viimane võistleja Matias Dell Olio ei suutnud seda teisel läbimisel ületada, läks Simple Sessioni võit hispaanlasele.

Teise koha teenis 15-aastane jaapanlane Issei Sakurai, kes sai 86.48 punkti. Esikolmikusse mahtus veel 14-aastane ameeriklane Julian Jeang-Agliardi (84.95 punkti). Neljandana lõpetanud Dell Olio parimaks tulemuseks jäi 84.81 punkti.

29-aastasele Leonile on see viies Simple Sessioni medal – ta teenis kulla ka 2020. aastal, 2023. aastal jäi ta Julian Agliardi järel teiseks, 2017. aastal sai kolmanda ning 2015. aastal teise koha.

"Selle aasta tase oli ülikõrge, siin olid superhead rulatajad USA-st, Jaapanist, nii et ma ei saanud kindlasti oma võidus kindel olla," kommenteeris oma võistlust Leon, kes naljatles ka, et kui teise ja kolmanda koha võitja vanused kokku liita, siis saab tema vanuse 29. "Minu peamine eesmärk oli puhtad sõidud teha. Mulle meeldivad suured hüpped ning kui võistlusel on pargi ja tänavasõidu elemendid läbisegi, siis paneb see võistlejad proovile."

Leon lubab kindlasti tagasi tulla ka järgmisel aastal ja võtta kaasa ka kõik oma sõbrad: "Mulle meeldib väga ka suur areen nagu Tallinnas on olnud. Aga iga Simple Session on eriline ja minu jaoks on kõige olulisem, et rulatamine oleks lõbus."

Kohtunikepaneeli kuulunud Kristjan Prik ütles, et esimese ja teise koha vahel oli tihe rebimine ning lõpuks sai määravaks trikkide variatiivsus. "Nii Danny kui Issei parimad sõidud olid tihedalt trikke täis, tase oli väga ühtlane, neil oli nii hoogu kui tehnilisust," rääkis Prik. "Julianil oli kahjuks üks kukkumine, muidu oleks ka tema võinud kõrgemad punktid saada."

Ainsa eestlasena finaali ehk 48 sõitjast 15 parema hulka pääsenud Meelis Erm oli esimese ringi järel puhta sõiduga küll kaheksandal kohal (59.75), kuid langes lõpuks 12. kohale. "Eelmisel aastal olin 13., sel aastal 12., järgmine aasta 11. koht," naljatles Erm, kes kinnitas, et on võistlusega väga rahul. "Esimene sõit oli rohkem soojendus, läksin kindla peale tegema samu asju, mis kvalifikatsioonis. Teises sõidus plaanisin juurde panna, mida ma tegingi, aga kolmas ja neljas trikk läksid sassi ja sinna see läks." Meelis Erm võitis ka LHV parima eestlase tiitli ning Balcia parima Balti riikide sõitja auhinna.

Enne sõitu:

Rulafinaali pääsesid 15 sõitjat laupäevasest kvalifikatsioonist, finaalis saavad kõik kaks korda Kammivabriku pargi läbida ning punkte teenida. Kahest parim läbimine läheb arvesse.

Tänavune Simple Session on rula arvestuses tõeliselt kõrgetasemeline, sest kvalifikatsiooni kaks parimat Matias Dell Olio (83.58 punkti) ning Danny Leon (82.15 p) osalesid äsja Pariisi olümpiamängudel.

Argentiinlane Dell Olio pääses Pariisi pargisõidus ka finaali, kus saavutas kaheksanda koha. "Siin on imeline võistelda ja koos sõpradega pärast olümpiat ja seda suurt survet olla," sõnas Dell Olio, kes võidutses ka Tähtvere vastvalminud betoonist rulapargis toimunud parima triki võistlusel.

Ainsa eestlasena pääses finaali Meelis Erm, kes teenis kvalifikatsioonis 68.58 punktiga kümnenda koha. "Tegelikult on pinge maas. Just enne kvalifikatsiooni oli kõva pinge peal. Meil siin Eesti poistega just ongi see, et kes saab parimaks eestlaseks ja nii edasi, aga veel finaalikoht ka soojaks teha omale, see andis palju juurde. Üllatusrohke oli selles mõttes," ütles rulataja ERR-ile.

Õhtupoolikul peetakse ka trikiratta finaalvõistlus.