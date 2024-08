OM-il finaali pääsenud rulataja Sessionist: oleme kõik üks suur pere

Tartu Kammivabrikus peetud Simple Sessionil teenis rulasõidus 87,91 punktiga esikoha hispaanlane Danny Leon, hõbeda sai kaela jaapanlane Issei Sakurai, eelmise aasta võitja ameeriklane Julian Agliardi pidi leppima pronksmedaliga. Eestlastest ainsana finaali pääsenud Meelis Erm oli 59,75 punktiga kaheteistkümnes.

"Ma proovin alati kõike ära kasutada. Pole vahet, kas see on kaldtee, piire või serv. Proovin kõike kombineerida. Kasutada kõike ja olla terviklik," rääkis Leon ERR-ile.

Ainsa eestlasena finaalis võistelnud Erm jäi oma sooritusega rahule. "Esimene sõit läks väga hästi. Saime kõik tehtud, mis ma tahtsin ise teha. Teine sõit tahtsin nõks juurde panna, mida ma ka alguses tegin. Üks kolmas-neljas trikk läks vist sassi ja sinna ta läks selles mõttes. Aga ise olen väga-väga rahul," kinnitas Erm.

Erm võitis nii parima Eesti kui Balti rulataja tiitli ning plaanib ka järgmisest Simple Sessionist osa võtta. "See asi tuli küll väga ootamatult, et anti ka parimale Balti sõitjale tiitel. Varem ei ole seda minu arust tehtudki, see tuli üllatusena. Parim eestlane saab juba järgmisele Simple Sessioni võistlusele otse edasi kutsega. Olen kindlasti minemas," kinnitas Erm.

Pariisi olümpia kaheksas mees ning laupäevase kvalifikatsiooni parim, argentiinlane Matias Dell Olio pidi leppima neljanda kohaga ning tunneb, et olümpiaga võrreldes on Simple Sessionil vähem piiranguid.

"Iga kord panen endale võisteldes ühesuguse pinge peale. Simple Sessionil on fännid, me ei ole nii piiratud, olümpial on palju reegleid. Lõpuks üritasin lihtsalt lõbutseda ja oma trikid ära teha ning ning selles ka tulemust teha. Õpitakse raskeid trikke, tuntakse sõidust siirast rõõmu. Me oleme rulas kõik üks suur pere. Olen õnnelik, et Danny sel korral võitis. Järgmine kord on ehk teisiti, aga täna palju õnne, Danny Leon ja kõigile, kes said poodiumile. Tore on siin olla," kinnitas Pariisi tänavasõidus kaheksanda koha saanud Dell Olio.

"Ma tulen Argentiinast ja seal ei ole sellesarnaseid võistlusi. Jõudsin olümpial finaali, sain kogu maailmale näidata, millega tegeleme ja loodan, et ala areneb edasi. See on hea meie kasvavale kogukonnale," kinnitas argentiinlane.

Järgmine Simple Session toimub märtsis Tallinnas Unibet Arenal.