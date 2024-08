Simple Session jõudis 20 aasta järel taas Tartusse

Kui festivaliga juba Tartusse tulla, siis peab ju saama rulatada ka Emajõe peal. Nii ehitatigi rularamp koos spetsiaalse vettehüpperambiga Eesti suurimale Emajõe liivapraamile.

"Leidsime, et on olemas selline suur praam nimega Koit ja sinna see ramp peale ehitada ja tuua see just täpselt kesklinna, et kõigil linlastel oleks ka võimalik Simple Sessionist osa saada. Isegi kui nad siia põhivõistlusele ei tule," rääkis Simple Sessioni korraldaja Mario Kalmre.

Põhivõistlus toimub Kammivabrikus, sest sinna mahtus nii maailmatasemel võistlusrada kui ka rahvusvaheliseks otseülekandeks vajalikud ekraanid ja tehnika. Korraldajad tõdesid, et algusaastatel polnud neil üldse plaanis nii suureks festivaliks kasvada.

"Esimene võistlus oligi Tartu Tähtvere pargi avamisvõistlus. Ega meil sealt edasi plaane ei olnudki. Tahtsime ehitada kohalikku skateparki ja seda siis pidulikult avada. Kuna see läks hästi, siis oli loogiline jätk, et järgmisel aastal jälle ja sealt edasi," meenutas Kalmre.

Täpselt kunagise Tähtvere lõbustuspargi kõrval, kus Simple Session alguse sai, on nüüd uhiuus betoonist rulapark. Reedel avatava pargi ehitus maksis 1,3 miljonit eurot, mis tuli täies ulatuses Tartu linna eelarvest.

"Ma olen täitsa kindel, et kui nemad siin esimesena alustasid, siis selline rulapargindus hakkas ka linna kulgema. Oleme näinud aastate lõikes seda, kui oli vineerist skatepark, kuidas noored väga soovivad harrastada ekstreemsporti. Iga päev oli siin peal ikkagi 300 harrastajat, see on päris suur arv noori. Ja mitte ainult noored, siin käivad ka 40-50-aastased sõitmas," rääkis Tähtvere Puhkepargi müügi- ja teenindusjuht Auli Solo.

Nii nagu on kasvanud huvi trikirataste ja rulatamise vastu, kasvas ka Simple Session. Kui pärast 2003. aastat liiguti üritusega Tallinna, Riiga ja ka Helsingisse, siis seekord on ligi 100 maailma parimat rulasõitjat ja trikiratturit taas ürituse sünnilinnas.

"Ma arvan, et viimane kord Tartus oli meil võistlejaid viiest riigist, täna on meil neid ligemale 30 riigist. Võistlejate tase on hoopis teistsugune ja maailmas nähtavus on hoopis teistsugune kui 20 aastat tagasi Tartus oli," rääkis Kalmre.

Simple Session toimub neljapäevast pühapäevani.