Simple Sessioni parimad trikid selguvad Emajõe parvel

Sel nädavahetusel näeb Tartus ligi sadat maailma parimat rulasõitjat ja BMX-trikiratturit. Võistlejate hulgas on nii äsja Pariisi olümpial käinud tänavasportlasi kui ka mitmekordseid X-mängude medaliste, teiste seas on kohal ka eelmise aasta võitja, 14-aastane ameeriklane Julian Agliardi. Sel aastal on võistlustules seitse eestlasest rulatajat ja kuus BMX-sõitjat.

Simple Sessioni põhivõistlused toimuvad nädalavahetusel, 24. ja 25. augustil, mil tehakse professionaalsed võistlussõidud Tartu Kammivabriku ligi 700 ruutmeetri suurusel võistlusareenil. Enne seda, kolmapäevast reedeni toimuvad aga põnevad ja pealtvaatajatele tasuta sündmused Tartu tänavatel ja isegi Emajõel.

Näiteks ehitab Simple Sessioni meeskond Eesti suurimale, 35-meetrisele Emajõe liivapraamile Koit rularämbi, kus toimub neljapäeva õhtul kell 17 Simple Sessioni esimene võistlus.

"Loodame näha keerulisi trikke ja suuri õhulende. Eesmärk on, et põnev oleks nii sportlastel kui pealtvaatajatel," rääkis Risto Kalmre, rahvusvahelise rula- ja BMX-festivali üks loojatest.

Selle aasta sündmus on eriline, kuna toimub Tartus, esimest korda Kammivabriku sündmuskeskuses ning parima triki tegija selgitatakse välja ootamatus asukohas - võistlusrämp ehitatakse ajaloolisele Eesti jõelaevale Koit, mis sõidab Simple Sessioni sõitjatega pardal mööda Emajõge ning sildub siis Kaarsilla kõrval. Neljapäevaõhtune sündmus on pealtvaatajatele tasuta. Tartu Kaarsild ja Emajõe promenaad pakuvad pealtvaatajatele suurepäraseid kohti, kust võistlust jälgida.

Korraldajate sõnul on Simple Session midagi enamat kui vaid spordivõistlus. "See on ligi nädala kestev tänavaspordi ja -kultuuri festival, mille osaks on nii näitused, filmiseansid, ühissõidud kui ka õhtused pidustused," selgitab Kalmre.

Simple Session 24 on osa Tartu 2024 Kultuuripealinna programmist. Emajõel toimuvat parima triki võistlust esitleb Visit Estonia ja toetab Tele2. Simple Session toimub neljapäevast pühapäeva hilisõhtuni Tartu tänavatel ja Kammivabriku rulapargis.