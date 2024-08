Zahkna Otepää tuulisest lasketiirust: toru märki pidama ei saanud

Laupäev oli Otepääl toimuvatel suvebiatloni maailmameistrivõistlustel sprintide päev. Eesti sportlased ütlesid ERR-ile, et kodusel suurvõistlusel on üpris karm tuul.

Suvebiatloni MM-i viimane päev algas meesjuunioride sprintidega, kus võitis ukrainlane Vitalii Mandzõn . Eesti meestest tegi parima tulemuse Mark-Markos Kehva, kes saavutas kahe trahvi juures 15. koha. Karl Rasmus Tiislär oli kohe Kehva selja taga 16., samuti kahe eksimusega.

"Tehniliselt enda arust midagi valesti ei teinudki, võib-olla pisinüanss jäi enne starti tegemata. Mul on selline eripära, et õlad on hästi kinnised ja siis enamasti võistluse ajal keha läheb soojaks, kõik läheb lahti ja asend pikemaks. See võis olla üks põhjus, miks need lasud all olid," ütles Kehva.

"Minu enda süü, kripeldama midagi ei jää. [Pühapäeval] tuleb korrektuurid teha ja siis saab äkki lamades need nullid ka uuesti kätte," lisas Kehva.

Naisjuuniorides läks võit Bulgaariasse, kui kahe trahviga oli parim bulgaarlann Valentina Dimitrova. Eestlanna Vibeke Välbe lasi kaks tiiru nullidega ja lõpetas viienda kohaga.

"Ma ei olnud üldse kindel, et selliste oludega 0+0 suudaksin lasta. Tegelikult on tiirus ikka väga tuulised olud ja suusarajal ei olnud tunne üldse nii hea. Andsin endast parima," ütles eestlanna.

Meeste 7,5 km sprindis oli parim tšehh Jakub Stvrtecky. Parima eestlasena sai Rene Zahkna 15. koha.

"Lamades oli küll hullupööra tuul. Seal passisin päris korralikult, tegin parandusi, aga ikkagi lõpuks tagantjärgi mõtled, et kuskil nipet-näpet. Tegin järelandmisi, kas sihtimine või natuke kiirustasin," ütles Zahkna. "Püsti oli esimest lasust saati tuulega võitlus, toru märki pidama ei saanud, et sujuvalt päästmist teha. Laskmine on ebaõnnestumine."

Naiste sprindis läks samuti võit Tšehhi, kui Tereza Vobornikova edestas vaid 0,1 sekundiga belglannat Lotte Lied. Susan Külm teenis ühe trahvi ja korraliku sõidu eest seitsmenda koha.

"Ma ei tea, kus see üks trahv läks, ma ei tundnud seda. Pean Indrekuga (Tobrelutsuga - toim) hiljem rääkima. Püsti oli nii, et pean laskma nulli, ma ei olnud nõus mööda laskma," rääkis Külm.

Pühapäeval on suvebiatloni MM-il viimane päev, esimene ülekanne algab ETV-s kell 10.20.