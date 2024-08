Maailmameister Zahkna: naudid valu, see on nii magus

Zahkna lõpetas Otepääl toimunud suvebiatloni MM-i suurepäraselt, kui tuli kodupubliku ees ühisstardist sõidus maailmameistriks. Ta eksis vaid viimases lasketiirus - lausa kolm korda - aga tuli sellest hoolimata 7,9-sekundilise eduga maailmameistriks, ületades finišijoone uhkes üksinduses.

Zahkna ütles, et rullsuusatamine ning lume peal suusatamine erinevad, sest rullide peal saab rohkem jõuga suruda. "Talvel on lume peal libisemine ikkagi tunnetuslikum asi, suusatada on rohkem kunst," ütles värske maailmameister. "Suvel sa võid jõuga rammida, asfaldist ikka jalga läbi ei suru. Lumest võid lihtsalt läbi suruda"

29-aastane laskesuusataja on talvehooajaks valmistunud juba kevadest saati ning ütles, et peamine ettevalmistusvahend on rullsuusatamine. "Aga mul on vedanud spordialaga, kuna kasutame nelja jäset korraga. Nagu sõudmine, neid alasid on megavähe. Mul on täiesti okei, kui lähen jooksma, ratast sõitma, käin jõusaalis. Saan varieeruda väga palju, see on mõnus," rääkis ta.

Zahkna rääkis, et pole pärast eelmist hooaega lume peal käinud ning koondisega tehti otsus, et ei minda ka Põhjamaade lumetunnelitesse. "See aasta me koondisega otsustasime, et ei lähe, me oleme enne hooaega Soomes käinud, aga tunneme, et seal on nii pime, võtab kogu su jõu välja. Pimedus tapab vaimu, nüüd läheme mägedesse. See aasta käime palju mägedes, kus ikkagi rullsuusatame," rääkis ta.

MM-tiitel ei anna aga põhjust ära tõusta. "Ma ei lase suve MM-il ennast liiga taevasse tõsta ja ei oleks halva kogemuse korral ennast liiga mutta lasknud tampida," ütles Zahkna.

Laskesuusatamine kuulub Eesti kõige populaarsemate spordialade sekka ning sportlastelt oodatakse häid tulemusi. Kuidas Zahkna selle survega toime tuleb? "Noorena lugesin kommentaare, see oli valus. Noorte ja juunioride iga oli ilus, täiskasvanuna sain natuke vatti. Ütleks hea väljendi, et kasvatad paksu naha ja päriselt negatiivne ei pääse läbi," vastas ta.

Hea tulemuse tunneb maailmameistri sõnul ära siis, kui kehas muutub väsimusest tingitud valu magusaks. "Su keha toimib natuke teistmoodi, tead mis tunne on, kui ära väsid ja hakkad pingutama. Mingi hetk on see, et keha ei jää aeglasemaks, sul on valus, aga järsku valu muutub nauditavaks. Kui oled halvas vormis, siis valu tõmbab kohe piduri peale ja keha annab alla," rääkis Zahkna.

"Naudid valu. Nii valus, aga magus."