Sargeant tegi Hollandis hirmsa avarii

Sargeant kaotas vihmasel rajal kurvi minnes masina üle kontrolli ja põrutas seejärel vastu rajapiiret. Mõni hetk hiljem süttis vormel põlema, õnneks pääses ameeriklane enne vrakist välja. Võistlus peatati seejärel punase lipuga.

Williamsi tiimipealik James Vowles ütles Sky Sportsile, et Sargeant pääses õnnetusest suuremate vigastusteta, kuid peab tõenäoliselt nii pärastlõunase kvalifikatsiooni kui ka pühapäevase põhisõidu vahele jätma.

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3