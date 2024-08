Marko Muru tõusis rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel kolmandaks

Sarja juhib kolme etapi järel rootslane Nils Andersson 88 punktiga, teine on tema kaasmaalane Isak Sjökvist 77 ja kolmas Muru 64 punktiga. Sõita jääb veel üks etapp 7. ja 8. septembril Portugalis, kirjutab autosport.ee.

Belgias Metteti rajal sõidetud võistluse võitis kohalik sõitja Kobe Pauwels Sjökvisti ja sakslase Luka Wlömeri ees. Muru sai neljanda koha. "Vahetult finaali eel kasteti rada ja see muutus väga libedaks," rääkis Muru. "Mitmed rivaalid läbisid rajal olnud šikaani valelt poolt, mis tähendas raja lõikamist, mina sõitsin nagu peab. Kuna varem oli samalaadse lõikamise eest karistatud, siis olin täiesti kindel, et sama joon jätkub – lõikajaid karistatakse. Aga ei jätkunud, raja lõikamise eest seekord ei karistatud. Öeldi, et selle tingisid rajaolud. Samas, mina ju sain õigesti sõita."

Eelsõidud läksid Murul hästi, kaks neist õnnestus võita, kahest tuli teine koht. Esimeses eelsõidus tuli võit vaatamata tühjenenud rehvile. "Viimasel ringil läks rehv tühjaks ja selle tõttu kadus kiirus, aga ikkagi suutsin oma positsiooni kaitsta ja võitsin sõidu," kommenteeris eestlane.

Võit tuli ka neljandast eelsõidust. "Pärast head starti tõusin esimeses kurvis teiseks ja läksin varakult jokkerisse. Tänu sellele sain vabas õhus sõita, mul õnnestus konkurendid kinni püüda, viimasel ringil tõusin esimeseks ja võitsin sõidu," rääkis Muru.

Muru lisas, et ehkki finaalis juhtunu valmistas pettumuse, vaidlema nad kohtunikega ei hakanud. "Läheme eluga edasi. Punktitabelis õnnestus tõusta ja see annab järgmisel etapil eelise stardipositsiooni valikul," tõdes ta.