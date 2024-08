Koolisõidu Eesti meistriteks tulid Dina Ellermann ja Donna Anna

Anija vallas asuvas Toominga tallis toimunud meistrivõistlustel selgitati pühapäeval välja võitjad seitsmes erinevas vanuseklassis. Seenioride klassis võitis Eesti meistritiitli Dina Ellermann hobusel Donna Anna, kellega starditi ka Tokyo olümpiamängudel.

"Eesti meistrivõistlustel osalemine on alati minu arust väga tähtis. Ikkagi meistriks tulla on ikka väga äge," sõnas Ellermann, kes võitis koos oma ratsuga mõlemal päeval toimunud osavõistlused veenva eduga järgmiste ees. Üldkokkuvõttes oli samuti võit kindel.

"[Laupäevaga] ma olen väga rahul, et tegelikult ma lootsin [pühapäeval] veel paremini sõita, aga kahjuks tulid tehniliselt mõned apsakad, nagu et ühe tagant jalavahetused, et esimene kord ebaõnnestus, aga teist korda ma parandasin, õnneks siis tõstsin seda hinnet uuesti," rääkis Ellermann.

Seenioride arvestuse esikolmik koosnes eelmise aasta meistrivõistlustega võrreldes täpselt samadest võistlejatest. Hõbemedali sai kaela alles 17-aastane Maria Mägi hobusel Ashwan, kompleksarvestuse kolmandad olid Helena Kaal ja Cassander.

Maria Mägi teenis hobusega Jerry Red von Seeder noorteklassis kuldmedali. Noorteklassis võitis hõbemedali Theresa Radhaa hobusel Don Carlos, pronksmedali Paula Johanna Vilu ja Vencedor.

Juunioride vanuseklassi Eesti meistriks koolisõidus krooniti Maria Mägi, kelle viis kuldmedalile hobune Shampagna. Hõbemedali võitis Martha Jušin hobusel Beltario. Pronksmedali viivad koju Cristella Engel ja Finalist.

Lasteklassi Eesti meistriks tuli Kirke Ehandi hobusega Re-Di. Hõbemedali võitis Carmen Sõlg hobusel Rambo ning pronksi Dianne-Mii Raag hobusega Coad Hill Happy.

Poniklassi Eesti meistritiitli võitis Cristiana Engel ponil Tristan J. Teise koha ja hõbemedali saavutas Carmen Sõlg ponil McGregor J, pronksmedali Laurel Allekõrs ja Calvin J.