Perilas selgusid esimesed Eesti meistrid parakoolisõidus

Esimeseks Eesti meistriks kroonitud Meriliis Õunpuu jaoks oli võit eriti emotsionaalne. "Tunne on ebareaalne. Nädal enne võistlusi ei läinud trennid üldse hästi, aga võistlustel läks päris hästi. Olen Roleksia üle väga uhke," ütles värske tšempion.

Õunpuud köidab koolisõidu juures eelkõige ratsaniku ja hobuse vaheline harmoonia. Eesti tõugu Roleksia puhul hindab ta eelkõige meelekindlust ja soovi koostööd teha. "Ta on väga hea peaga, hästi lojaalne ja tubli Eesti hobune. Roleksia on väga tore ja aus, tahab inimesele meele järgi olla ning annab alati endast parima," kiitis Õunpuu oma hobust.

Hõbemedali saavutas Kärt Verkmann ratsakooli hobusel Othello.

Värske meistri treener, Eesti esimene olümpiatasemel koolisõitja ja 14-kordne Eesti meister Dina Ellermann ei varjanud oma rõõmu õpilase soorituse üle. "Olen Meriliisi üle treenerina väga-väga rahul. Ta on teinud suurepärast tööd ja on äärmiselt pühendunud sportlane," kiitis Ellermann, tuues välja Õunpuu rahulikkuse, töötahte ja kannatlikkuse.

Ellermanni sõnul on Eesti parakoolisõit viimase aasta jooksul teinud hüppelise arengu. "See teekond on metsiku kiirusega alanud. Eelmisel aastal astus Eesti Ratsaspordi Liit Eesti Paralümpiakomitee liikmeks, nüüd on toimunud juba kahed sisemeistrivõistlused ja nüüd esimesed Eesti meistrivõistlused. See on ajalooline moment," sõnas ta.

Parakoolisõit on ainus ratsaspordiala paralümpiamängude kavas (alates 1996. aasta Atlanta mängudest). Sportlased võistlevad vastavalt oma funktsionaalsele võimekusele erinevates klassides, kus hinnatakse harjutuste täpsust, ratsastamisoskust ja paari koostööd. Eestis on praeguseks klassifitseeritud kaheksa parakoolisõitjat.