Õiglane ja Erm kirjutasid Erki Noole kaks Eesti tippmarki enda nimele

1998. aastal kogus Nool Götzises esimese päevaga 4536 punkti. Erm kirjutas selle rekordi enda nimele selle aasta Euroopa meistrivõistlustel Roomas, kui kogus esimese päevaga 4541 punkti.

Õiglane parandas Eesti tippmarki teise võistluspäeva punktidega, kui kogus Pariisi olümpial 4347 punkti, mis on kolm punkti rohkem kui eelmine Eesti tippmark. Nool kogus teisel võistluspäeval 4344 punkti 2000. aastal Götzises.

Kahe võistluspäeva rekord 8815 punkti kuulub endiselt Erki Noolele, mille olümpiavõitja püstitas 2001. aastal Edmontonis.

During this season, Estonian decathlon record holder Erki Nool lost two decathlon-related records to his teammates. What is it about?

1st day score - Erki Nool 4536p, Johannes Erm 4541 p (Roma 2024)

2nd day score - Erki Nool 4344 p, Janek Õiglane 4347 p (Paris 2024)

