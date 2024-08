Flora peatreener eurosarjamängus favoriiti ei näe

Euroopa konverentsiliiga kolmanda eelringi korduskohtumises FC Flora ja Reykjaviki Vikinguri vahel ei kanna Flora peatreeneri Taavi Viigi sõnul kumbki meeskond mängu eel õlul soosikukoormat.

Nädal tagasi peetud avakohtumine lõppes 1:1 viigiga. Treeneri hinnangul oligi eelmises mängus Flora võitlusvaim see, mis hea resultaadini viis.

"Vastane mängib väga julgelt ja ründavalt kõikide vastu. Vähemalt siiamaani Euroopas on mänginud. Palliga kvaliteeti nad näitasid, oma kastiründamist nad näitasid," tunnustas Viik ERR-ile.

"Ja meie siis omakorda saime võib olla alati mitte taktikaliselt nii hästi hakkama, aga just selle meeskonnavaimu ja võitlustahtega suutsime selle kontrolli all hoida."

Flora ründaja Rauno Sappineni sõnul on Flora eeliseks koduväljak. "Esimene mäng oli ikkagi kunstmurul," ütles ta. "A. Le Coq Arenal oleme palju mänginud. Omad inimesed, omad fännid tulevad vaatama. Ma tahaks arvata, et see on kindlasti meile eelis."

Järgmisse ringi jõudmise võimaluste osas proovivad mängijad säilitada kainet mõistust ja põhiliselt keskenduda ees ootavale mängule.

"Me oleme sellest rääkinud ja saame aru, et on väga hea võimalus, aga nii igav kui see ka vastus ei ole, siis kõige tähtsam on võtta üks mäng korraga ja ma usun, et homme, kui on mängupäev käes, siis me ei mõtle, et me võime siin play- off'i jõuda ja nii edasi ja edasi, vaid keskendume sellele ühele mängule."

Paari võitja läheb play-off'is vastamisi Andorra klubi Santa Colomaga.