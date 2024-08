Hõbedale jäänud jahilaskur nõuab alaliidult vabandamist

26-aastane Rutter kaotas olümpiakulla kõige napimal moel ehk jäi Tšiili laskur Francisca Crovettole alla lisataldrikute tabamisega. Esimese kuue seeria peale olid mõlemad tabanud 55 korda.

Lisataldrikute laskmisel luges kohtunik Rutterile eksimuse, kuigi telekordused näitasid, kuidas britt tegelikult tabab taldrikut. Tema ja tema treener protesteerisid vahetult pärast võistlust ning teisipäeval avaldas Rutter ühismeedias postituse, kus tõstatas teema taas.

Jahilaskur soovib oma spordialale, nagu ta ise seda nimetab, ausat mänguruumi. Teisisõnu: kas kohtunikutöö parandamist või sarnaselt teiste laskmisaladega videotehnoloogia kasutuselevõttu.

"Mulle tundub, et ma ei võlgne seda üksnes iseendale, vaid kogu laskmiskogukonnale, et juhtida teemale tähelepanu," kirjutas Rutter ja lisas, et ei soovi langeda seejuures negativismi.

"Arvan siiski, et tuleb võtta teatav vastutus ja paluda vabandust vale otsuse eest, mis läks mulle lõpuks maksma võimaluse võita olümpiakuld. Ja lisaks soovin plaani, mille järgi tulevikus midagi sellist ei juhtu."

"Finaalipäeva jooksul oli ka teistel laskjatel korduvalt sarnaseid kogemusi ja olen kindel, et neil olid samad tunded, mis mul," jätkas Rutter. "See ei võtnud minu mängudelt midagi ära, ausalt öeldes polnud mul ootusi ja ma ei uskunud, et saan nii vähese füüsilise ja vaimse ettevalmistuse juures isegi avapäevalt edasi."

"Mul on hea meel tõdeda, et mängud särasid mulle eredamalt. Nüüd on taas aeg olla ema ja naine, nautida elu hõbedase pilguga."

Naiste kaarrajavõistluse võitnud Crovettost sai esimene Tšiili naisolümpiavõitja. Varem oli Lõuna-Ameerika riik jõudnud täistabamuseni üksnes tennises, kui Nicolas Massu võitis 2004. aastal Ateenas meesüksikmängu ja koos Fernando Gonzalezsega ka meespaarismängu.