Taivo Mägi: tõkkejooksus peab ka pea kogu aeg töötama

Mägi sai kolmapäeval enda poolfinaalis ajaga 48,16 teise koha ning oli poolfinaalide kokkuvõttes kuues. Poolfinaali järel avaldas Mägi, et pidi jooksu ajal rütmimuutuse tegema.

"See tegelikult näitab tema suurvõistluste kogemust. 400 meetri tõkkejooks on selline huvitav ala, kus ka pea peab kogu aeg töötama ja tähtis on õige hetk ära tabada, kui on vaja midagi muuta või midagi võib valesti minna. Eile ta tegi seda suurepäraselt," rääkis Rasmuse treenerist isa Taivo Mägi ERR-ile.

"Enne eeljooksu panime tema jooksurütmi paika, kuid enne poolfinaali mitte. Rasmus sai vabad käed ning pidi otsustama vastavalt enesetundele ja natukene vastavalt jooksu esimesele poolele. NIi et ta jagas selle matsu ära."

Finaaliks pannakse üheskoos plaan paika, ent lõplik otsustusõigus jääb ikka Rasmusele. "Jälgime seda mustrit, mida oleme enne olümpiat kahes jooksus kasutanud. Aga tegelikult saab Rasmus ise soojenduse järgi või äärmisel juhul distantsi jooksul otsustada, mismoodi seda lõppu lahendada," lisas Taivo Mägi.

Lisaks Mägile jooksevad finaalis norralane Karsten Warholm, prantslane Clement Ducos, brasiillane Alison dos Santos, Briti Neitsisaarte esindaja Kyron McMaster, ameeriklane Rai Benjamin, jamaikalane Roshawn Clarke ja Katari välejalg Abderrahman Samba.

Vanema Mägi hinnangul on peamised favoriidid kullale Warholm ja Benjamin. "Ma tooks praegu esile kaks nime - Benjamin ja Warholm. Dos Santos on olnud kuidagi natukene laiali, nii eeljooksus kui ka poolfinaalis, aga ta on nii võimekas mees, et sealt ei tea kunagi, mis tuleb. Tundub, et ta on natukene hajevil, sest ta on jooksud enda jaoks raskeks teinud, mis ei ole tema moodi. Hooaeg algas tema jaoks ju suurepäraselt. Edasi on üks suur sõpruskond, kes kõrgete kohtade nimel võitlevad."

Meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal toimub reede õhtul algusega kell 22.45.