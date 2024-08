Eelviimasel tõkkel eksinud Warholm ERR-ile: Rai valis võitmiseks hea päeva

Warholmi sõnul sujusid tema jooksu esimesed 300 meetrit kenasti, kuid siis tekkis probleem. "Kaheksanda tõkkeni oli kõik hästi. Üheksanda tõkke ületamise keerasin tuksi. Aga ka seepärast, et jalgades oli juba veidi laktaati ja kaheksandalt tõkkelt üheksandale liikumine ei õnnestunud sujuvalt," selgitas Warholm ERR-ile. "Selle momendini tundsin, et tegin head jooksu ja kontrollisin kõike, mis minu ümber toimus. Aga sel tasemel neid vigu endale lubada ei või. Tulemus on hõbemedal. Aga Rai tegi väga head tööd, oli rahulik ja viis kulla koju."

28-aastane Warholm on tulnud 400 meetri tõkkejooksus olümpiavõitjaks ja kolm korda maailmameistriks. Benjamin, kes maailma kõigi aegade edetabelis teine, näitas aga varasemateski ringides, et tahab norralase võiduseeriale punkti panna. Olümpiafinaalis see õnnestus.

"Ma arvan, et sellisel tasemel sporti tehes näevad kõik piisavalt palju vaeva, et kuldmedalit väärida," sõnas Warholm konkurendi kohta. "Kes iganes selle aga võtab, on antud päeval parem mees ja vääribki võitu. Mõistagi väärin mina seda oma mõtetes samamoodi. Mida siis öelda? Sport ei ole heategevus. Kõik annavad endast mida iganes, et olla võistluspäeval parim mees. Täna oli selleks Rai. Mulle mõistagi ei meeldi, et nii läks, aga pean ka hõbeda puhul veidi naeratama. Tase on ülikõrge."

Warholm lisas, et suure surve all võistlemine talle meeldib ja üldjuhul aitab enda võimeid paremini realiseerida. "Ma ei tea, miks täna alt läksin, aga mõnikord niimoodi juhtub. Üritan alati kõrget taset näidata ja meie ala puhul ongi see suurepärane, et parimad mehed on alati kohal ja pakuvad elamuse. Täna oli Rai päev. Ta valis võitmiseks hea päeva," lõpetas maailmarekordimees.