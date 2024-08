Rasmus Mägi: esimene emotsioon oli kindlasti kergendus

"Finišijoont ületades oli esimene emotsioon kindlasti kergendus, aga siis juba tiksus kuklas, et peab ühe korra veel jooksma ja see pole üldse lihtne ülesanne. Teisalt mul pole mitte midagi kaotada. Joosta kaheksa aastat olümpiamängude finaale... See on uhke tunne! See teeb natukene alandlikuks," rääkis Mägi poolfinaali järel ERR-ile.

"Esimene tõke võib-olla eriti hästi ei õnnestunud, et kolksatasin selle pauguga maha. Põhiülesanne oli mitte ennast algusega jooksust välja mängida ja proovida pundis olla nii kaua kui võimalik ning lõpus enda instinktide pealt lõpuni joosta. Selles mõttes oli see jooks raskem, et kuskil juba 200 meetri peal oli keerulisem tõkkeid võtta ja tegin peale seitsmendat tõket rütmimuutuse, mis ei olnud plaanis. See jättis mulle lõpumeetritel hea varu, mille abil ma jooksu enda kasuks kallutasin," selgitas Mägi jooksu kulgu.

"Ma arvasin, et minu jooks tuleb kõige konkurentsitihedam, aga samas ei pruugi tulla kõige kiiremad ajad. Oluline oligi enda moment ära kasutada. Ma arvan, et CJ Allen võib olla päris kuri, et eelmisel aastal jäi tema Budapestis sedasi finaalikohast ilma ja päris mitmetel Teemantliiga etappidel olen samamoodi ta lõpuga ära võtnud. See oli peamine, et enda momendid ära kasutada."

Finaal leiab aset reedel, enne seda tahab Mägi puhata ja akusid laadida. "Tänane uni just kõige parem ei olnud. Nutisõrmus näitas, et sügavat und oli ainult 46 minutit. Täna tahaks natukene rohkem saada ja kindlasti hindame lihaste seisukorra üle. Korraks tuleb ennast ka jooksumõtetest välja lülitada. Ilmselt saan homme korraks perega kokku ja siis hakkan finaaliks valmistuma."

"Tegelikult on nii, et kuna jooksud toimuvad esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel, siis muutsime minu treeningnädalat just seda ajakava arvesse võttes kuskil veebruari keskel Aafrika laagris," jätkas Mägi. "Kuna olen suhteliselt rutiinselt harjunud treenima, siis see mõnes mõttes oli selline suur muutus, aga selle muutuse eesmärk oligi just see, et eeldusel, et eeljooksus endast päris kõike ei pea andma, et just poolfinaalis oleks head võimsust ja võimekust. Ma arvan, et see muutus oli õigustatud."

Eesti rekordimees jookseb olümpiafinaalis kolmandat korda. Reedel pakuvad talle teiste seas konkurentsi Tokyo mängude medalistid Karsten Warholm, Rai Benjamin ja Alison dos Santos.

"Dos Santos jällegi võib-olla natuke süüdistab mind sellest raskes poolfinaalis, aga väga veenvat muljet ta ei jätnud. Aga ma tahaks joosta nii, et ma ise suudan mitte üle oma varju hüpata, aga kuna ma tean, kus see vari on, siis väga lähedal olla sellele. Võitleme," lisas Mägi.

Kas medal on võimalik? "Mina tunnen. Teie näete, mina tunnen. Vaatame. Aga kindlasti, kolmandat korda finaalis – see on miski, mille peale ma jooksma lähen."