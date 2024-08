Mägi: tegin kõik vajaliku ära

Mägi oli kolmandas eeljooksus pärast viimast tõket veel kolmandal kohal, kuid suutis lõpuspurdiga veel CJ Allenist ja Alison dos Santosest mööduda ning ajaga 48,62 esikoha teenida.

Eestlane ütles pärast jooksu, et tegelik plaan oli teisena edasi pääseda. "Tegin kõik vajaliku ära, sain aimu, milline on rajakate ja üldse olud, see oli põhiline," ütles ta ERR-ile. "Lõpusirgel mõtlesin, et jooksen ennast teiseks, see tähendaks soodsamat poolfinaali. Nii palju, kui seda öelda saab. Lõpuks võit - hea!"

Ta ütles, et Stade de France'il kasutatav Mondo rajakate on kiire, pigem mõjutas jooksu varajane äratuskell. "Okei enesetunne, kindlasti mõjutas see küllalt varane hommik, ammu ei ole nii vara jooksnud. Peamine sai tehtud," sõnas Mägi. "Tagasirgel isegi tundus vastutuul, mis sellise suure staadioni kohta on pisut üllatav. Ei midagi hullu, järgmine jooks on õhtul, siis on ka olud uued."

"Plaan oli oma rütm välja joosta, tegin seda lahtiselt ja lennukalt. Nii lennukalt poolfinaalis ei saa jooksma minna, natuke rohkem juba suruma," selgitas ta Eesti ajakirjanikele. "Praegune võimekus, üldse viimastel aastatel on nii kõrge, et esimese poole tõkked pisut tulevad jalga, jääb kitsaks. Esimest poolt pean teistmoodi hakkima ja mitte enda ilusa sammuga jooksma, vaid jooksma nii nagu vaja on ja mis on efektiivne."

Rasmus Mägi Pariisi olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Kui teistes jooksudes tuli nii mõnelgi tipul pingutada, siis Mägi, Allen ja dos Santos olid juba enne viimast 100 meetrit sisuliselt kindlad edasipääsejad. "Tundus, et oligi pooleks neid jookse, kus kolm meest olid juba 100 meetrit enne lõppu eraldunud ja paar jooksu sellist, kus maadlust oli rohkem. Seda viga tahtsin vältida, võib tunduda lihtsam, et olla kolme hulgas. Tegi ülesande päris keeruliseks see uus kvalifikatsioonisüsteem," ütles Mägi.

40 võistlejast 18 pääsesid otse poolfinaali, viimased kolm said edasi aja põhjal. Ülejäänud 22 lähevad lohutusringi, kus pääsevad edasi kuus jooksjat. "Oleme ausad, ei tahaks uskuda, et lohutusringist keegi ennast finaali välja jookseb. Praeguse tasemega raske uskuda. See on ka põhjus, miks ma selle lohutusringi peale ei mõelnudki," rääkis Mägi.

Ülejäänud 22 sportlast lähevad lohutusjooksudesse, mille kaudu pääsevad edasi kuus. 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalid peetakse kolmapäeval, finaal leiab aset reedel.

Mägi ütles, et tal on parajalt aega puhata ning keha finaaljooksudeks valmis panna. "Kindlalt poolfinaali, praegu jääb paras aeg. Tokyos võib-olla kõige paremini eeljooksu ja poolfinaali vahelist aega ära ei kasutanudki. Siis oli jalg pisut tühjem, ei olnud nii hea kui eeljooksus," selgitas ta. "Täna on meil selgem plaan, kuidas vahepealset aega ära kasutada."