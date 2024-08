Taivo Mägi: Rasmuse poolfinaal on kõige tihedam

Teisipäeval toimusid 400 meetri tõkkejooksus vahejooksusud, kust pääses poolfinaali edasi veel kuus sportlast. Taivo Mägi arvates 400 meetri tõkkejooksus vahejooksud ennast ei õigusta.

"Mingitel aladel need vahejooksud kindlasti õigustavad ennast. Aga 400 meetri tõkkejooksus, kui vaatame kuute edasipääsejat, siis kõik need mehed jooksid seal 0,25 sekundi sisse. Ma pole küll protokolli nii täpselt vaadanud, aga kõik need sportlased oleksid olnud sellised, kes oleksid ka neljase formaadi puhul edasi pääsenud," rääkis Mägi ERR-ile.

"Rasmuse poolfinaali jooks on kõige tihedam. Seal ei ole kedagi suurest kolmikust: Karsten Warholmi, Rai Benjamini ega Alison dos Santost, aga seal on teisi väga häid jooksjaid. Kontsentratsioon on seal kõige kõrgem. Ma isegi ei oska praegu midagi öelda, see tahab natukene seedimist," kommenteeris Mägi poolfinaale.

Edasipääsu on raske ette ennustada. "Kõigil on isiklikud rekordid all. Ma arvan nii, et aegadega edasi saamisele tekib ülitihe konkurents," rääkis Taivo Mägi.