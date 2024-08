TÄNA HILISÕHTUL | Rasmus Mägi jookseb kolmandat korda olümpiafinaalis

Oma neljandatel olümpiamängudel võistlev 32-aastane Mägi jõudis finaali kolmandat korda järjest, kui sai kolmapäeval enda poolfinaalis ajaga 48,16 teise koha. Vaid sajandiku võrra oli kiirem mullune MM-hõbe Kyron McMaster.

"Finišijoont ületades oli esimene emotsioon kindlasti kergendus, aga siis juba tiksus kuklas, et peab ühe korra veel jooksma ja see pole üldse lihtne ülesanne. Teisalt mul pole mitte midagi kaotada. Joosta kaheksa aastat olümpiamängude finaale... See on uhke tunne! See teeb natukene alandlikuks," rääkis Mägi poolfinaali järel ERR-ile.

Kas medal on võimalik? "Mina tunnen. Teie näete, mina tunnen. Vaatame. Aga kindlasti, kolmandat korda finaalis – see on miski, mille peale ma jooksma lähen," kinnitas Mägi seejärel.

Konkurents 400 meetri tõkkejooksus on ülitihe: kõik kaheksa finaali pääsenud meest on tänavu jooksnud alla 48 sekundi, neist kolm - Rai Benjamin (46,46), Alison dos Santos (46,63) ja maailmarekordimees Karsten Warholm (46,70) - ka alla 47 sekundi.

Mägi jookseb finaalis neljandal rajal, tema vasakul käel on dos Santos ja paremal kodupubliku lemmik Clement Ducos, kes püstitas juba eeljooksus võimsa isikliku rekordi 47,69. Isiklike rekordite võrdluses on Mägi (47,82) finaalis viimasel kohal.