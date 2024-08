Koroonaviirusesse haigestunud Lyles enam Pariisi olümpial ei võistle

Neljapäeva õhtul Pariisi olümpiamängudel 200 meetri jooksu finaalis üllatuslikult lõpusirgel ära langenud Noah Lyles tõdes pärast jooksu, et tal on koroonaviirus, mistõttu ta enam sel olümpial ei võistle.

Sündmusterohke kergejõustikuõhtu üks suuremaid üllatusi juhtus meeste 200 meetri jooksu finaalis, kus 21-aastane Botswana sprinter Letsile Tebogo ajaga 19,46 olümpiavõidu teenis. Teisena ületas teist olümpiat järjest finišijoone Kenny Bednarek, kelle ajaks mõõdeti 19,62.

Viimastel aastatel oma sõnavõttudega palju tähelepanu teeninud, kuid vaieldamatult sprindialasid valitsenud Noah Lyles pälvis oma põhialal kolmanda koha ajaga 19,70, kuid langes selgelt viimase 50 meetri jooksul esikoha konkurentsist.

Eelmisel nädalavahetusel ajaloolises 100 meetri jooksu finaalis olümpiavõitjaks tulnud Lyles tõdes pärast 200 meetri finaali, et haigestus teisipäeval koroonaviirusesse. "Olen pidanud väga palju pause tegema. Köhisin terve öö," rääkis 27-aastane ameeriklane. "Olen enda üle väga uhke, et suutsin selle haigusega pronksi võita."

Lyles tuli finalistide tutvustamisel välja temale omase energiaga, kuid jooksu keskpaigas oli näha, et kolmekordne maailmameister on hädas. Pärast joone ületamist varises ta kokku, unistus kuldsest sprindiduublist oli haihtunud. "See olümpia ei läinud nii nagu lootsin, aga tunnen ikkagi rõõmu, loodan, et kõik nautisid seda vaatemängu," rääkis sprinter.

Pärast jooksu õnnitles Lyles 21-aastast Tebogot, kes kaotas sel kevadel oma ema. "Ma tean, et sul on olnud raja kõrval väga keeruline aasta, aga sa suutsid ikka selle seljatada!" kirjutas ameeriklane ühismeedias

Letsile Tebogo ja Noah Lyles Autor/allikas: SCANPIX/PA

Lyles: me ei tahtnud, et keegi paanitsema hakkaks

Erinevalt kolm aastat tagasi Tokyos toimunud olümpiamängudest on Pariisis koroonaviirusest tingitud piirangud märksa leebemad. Pigem peetakse maailmat raputanud viirust tavaliseks haiguseks ja sportlased rangeid reegleid järgima ei pea.

"Püüdsime seda endale hoida - ainsad inimesed, kes sellest teadsid, olid arstid, mu treenerid ja mu ema. Me ei tahtnud, et keegi paanitsema hakkaks," selgitas Lyles, kes embas pärast jooksu muuseas ka uut olümpiavõitjat. "Ma olen võistleja, miks ma peaks oma vastastele eelise andma?"

Ta lisas, et ööbis pärast positiivset testi olümpiakülas eraldi hotellitoas ning tema taustajõud andsid talle nii palju ravimeid, kui "legaalselt võimalik on". "Tahtsin ikkagi joosta, kui see võimalik oli, lihtsalt hoidsin teistest kaugust. Ma ei ole saja protsendi juures, aga see on parim tunne, mis mul viimase kolme päeva jooksul oli," sõnas Lyles.

Sprinter teatas ühtlasi neljapäeva hilisõhtul, et ei osale meeste 4 x 100 meetri teatejooksu finaalis, kus ta esialgse plaani järgi ankruvahetust jooksma oleks pidanud. See tähendab, et USA jookseb reede õhtul finaalis koosseisus Christian Coleman, Fred Kerley, Kyree King ja Courtney Lindsey.