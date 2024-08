Ülimalt tasavägise 100 meetri jooksu võitis Noah Lyles

Lyles võitis kõigi aegade kiireima finaali ajaga 9,79, edestades vaid viie tuhandikuga Jamaica välejalga Kishane Thompsonit. 27-aastasest Lylesist sai esimene ameeriklasest olümpiavõitja pärast Justin Gatlinit 2004. aastal Ateenas.

Pronksmedali saavutas Lylesi kaasmaalane Fred Kerley (9,81), kellele jäi kõigest ühe sajandikuga alla lõuna-aafriklane Akani Simbine.

Tokyo olümpiavõitja itaallane Marcell Jacobs ületas lõpujoone viiendana (9,85).

Kuues oli Botswana esindaja Letsile Tebogo (9,86), seitsmes ameeriklane Kenneth Bednarek (9,88) ja kaheksas jamaikalane Oblique Seville (9,91).

For the first time in history 8 men have broken 10 seconds in a wind-legal race.



This Olympic 100m final is ICONIC