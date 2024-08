Djokovici endine treener: see mees ei lähe kunagi pensionile

Djokovic alistas pühapäeval meeste üksikmänguturniiri finaalis hispaanlase Carlos Alcarazi tulemusega 7:6 (3), 7:6 (2). Olümpiamängude kuldmedaliga sai serblasest ajaloo viies mängija, kes on saavutanud oma karjääri jooksul kuldse slämmi ehk võitnud kõik neli suure slämmi trofeed ja olümpiakulla.

Võit Pariisis lõpetas Djokovici tiitlipõua, mis tuli vaid paar nädalat peale kindlat kaotust Alcarazile Wimbledoni finaalis. Lisaks käis Djokovic juuni alguses pärast Prantsusmaa lahtiseid ka põlveoperatsioonil.

"Wimbledoni finaalis ei olnud Djokovic lihtsalt kohal, aga siin oli ta 100 protsenti olemas. Kui nad oleksid sellel väljakul veel viis tundi olnud, oleks tulemus olnud sama," ütles serbalse endine treener Ivanišević.

"Novak lendas ja tantsis. Inimesed unustasid, et see oli tema esimene olümpiafinaal. Ta tundis, et nüüd on see hetk, ta peab sellest võimalusest kinni haarama. Arvestades, kui hull ta on, ei üllataks mind, kui ta osaleks ka Los Angeleses," lisas Ivanišević.

Horvaat Ivanišević, kes aitas Djokovicil võita üheksa suure slämmi turniiri (kokku on serblasel neid 24), ütles, et serblane on nüüd kindel favoriit augusti lõpus algavatel USA lahtistel.

"Mul on nii hea meel, et ta lõpuks selle olümpiakulla võitis. Soovin talle edu 25. suure slämmi püüdmisel, et purustada absoluutne suure slämmi turniiride rekord, ja siis ta võib pensionile minna, kuigi see mees ei lähe kunagi pensionile," lõpetas Ivanišević.

Hetkel jagab Djokovic suure slämmi turniiri võitude arvu austraallanna Margaret Courtiga.