Novak Djokovic võitis kaua ihaldatud olümpiakulla

Djokovic teenis kohtumise jooksul kuus ja Alcaraz kaheksa murdepalli, kuid kumbki mees ei suutnud neist ühtegi realiseerida.

Esimese seti kiire lõppmäng möödus tasavägiselt seisuni 3:3, siis võitis Djokovic neli punkti järjest, vormistades 7:3 setivõidu esimeselt settpallilt. Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka teise seti kiire lõppmäng. Kohtumine kestis kokku kaks tundi ja 52 minutit.

Djokovici esimene serv õnnestus 74-protsendiliselt ning ta võttis esimeselt servilt 78 protsenti punktidest. Alcarazi näitajad olid vastavalt 66 ja 72. Võitja tegi 17 äralööki ja 25 lihtviga vastase 34 äralöögi ja 33 lihtvea vastu. Kõikidest mängitud punktidest võitis Djokovic 101 ja Alcaraz 90.

37-aastasest Djokovicist sai vanim meesüksikmängu olümpiavõitja alates 1988. aastast, mil tennis naasis olümpiamängude kavva. Kogenud serblasele on see karjääri teiseks olümpiamedaliks, sest 2008. aastal tuli ta Pekingi mängudel pronksmedalile.

Djokovic on nüüd võitnud kõik, mis võita annab – olümpiakulla, rekordilised 24 suure slämmi trofeed ja rekordilised 40 Masters-taseme tiitlit. Samuti on ta veetnud maailma esinumbrina 428 nädalat, mis on kauem kui ükski teine meesmängija tenniseajaloos.

Meesüksikmängu pronksmedali võitis itaallane Lorenzo Musetti, kes oli parem Kanada esindajast Felix Auger-Aliassimest 6:4, 1:6, 6:3.

2 - Novak Djokovic is only the second player in the Open Era have won all four Grand Slams, the gold medal at the Olympics and the ATP Tour Finals, along with Andre Agassi. Legend. #Olympics #Paris2024 | @Olympics @Paris2024 @atptour pic.twitter.com/AaTBFsFsO1