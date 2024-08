Erm konkurentide tulemusi ei vaata: seltskond on tore, rohkem ei tea!

Valitsev kümnevõistluse Euroopa meister Johannes Erm kogus Pariisi olümpiamängudel avapäevaga 4510 punkti, millega kaotab oma isikliku rekordi graafikule 31 punktiga ja liigub nõnda umbes 8730 punkti graafikus. Tipus on konkurents tihe, sest üle 8700 punkti sihivad avapäeva lõpuks kuus meest.

Juuni teisel nädalal ületas Erm Rooma EM-il 1.99 ja rääkis pärast seda, et tal tekkis võistlusest paar ideed, mida saaks treeningul muuta. Pariisis jäigi avapäeva tipphetkeks kohe esimesel katsel sündinud uus isiklik rekord 2.08. "Arvan, et olümpial tuleb parem tulemus!" sõnas Erm siis. Mida eestlane vahepealse ajaga siis muutis? "Ma muutsin oma hoojooksu nii, et saaks kindlamalt peale joosta ja kiiruse latini tuua. Sellest oligi abi," selgitas Erm avapäeva lõpus ERR-ile.

Erm alustas päeva 10,64-ga ja andis siis veidi punkte ära kaugushüppes, kui Roomas 7.91 hüpanud eestlasele jäi reedel 7.66. Kuulitõuke (14.61) järel oli rekordigraafikuga võrreldes miinuspunkte juba 96, aga ilus kõrgushüpe tõstis eestlase taas medalikonkurentsi. Päeva lõpetas Erm 47,19-se staadioniringiga.

"Kõrgushüppega jäin loomulikult kõige rohkem rahule, aga 100 meetris oli ka väga hea aeg. 400 meetris hoidsin võib-olla liiga palju tagasi, aga äkki olen selle võrra homme värskem," arvas Erm.

"100 meetris ei saanud ma klassikaliselt jälle korralikult minema, aga jooks oli tegelikult päris hea. Endale ei tundunud nii hea, sest olin kogu aeg [võistluste liidri] Leo Neugebaueri külje all ja ta jookseb nagu mina – aeglase, pika sammuga. Aga aeg oli väga hea, päev algas ilusti. Kauguses ega kuulis ei saanud kummaski korralikult pihta. Kuulis läksid näpud natuke kuulist mööda ja kauguses panin jala natuke liiga vastu, ei liikunud nii edasi," kommenteeris Erm Eesti ajakirjanikele päeva avaalasid.

Eeldatavalt 8730 punkti graafikus liikuv Erm tõdes, et konkurentide tulemusi ta ei vaata. "Seltskond on tore! Ma rohkem ei tea," naeris eestlane. Virtuaalselt liigub kogu esikuuik enam kui 8700 punkti graafikus ehk konkurents on Pariisis väga tihe.

Erm võistleb Pariisis oma teistel olümpiamängudel. "Tokyos ei olnud rahvast, sellega väga ei saa võrrelda, aga kohe 100 meetris, kui prantslasega kõrvuti olin, siis see möire tõstis endal ka kananaha ihule," kiitis valitsev Euroopa meister atmosfääri.