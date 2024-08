Kümnevõistluse maailmarekordimees Mayer peab kodusest olümpiast loobuma

Pikalt erinevate vigastustega võidelnud Mayer vigastas juulikuu alguses Pariisi Teemantliiga etapil 110 meetri tõkkejooksus reielihast ning andis nädala alguses mõista, et tema osalemine kodustel mängudel on suure küsimärgi all.

"Kui ma ei suuda treeningul 30 meetrit täiega joosta, ei jõua ma isegi esimese ala (100 meetri jooksu) lõppu," rääkis Mayer Prantsusmaa meediale. "On mõttetu starti tulla, kui ma suudan pingutada ainult 80 protsendi ulatuses. Minu võistlemine oleks ime, selle tõenäosus on väike."

Neljapäeval kinnitaski Prantsusmaa olümpiakomitee, et Mayer ei saa vigastuse tõttu Pariisi olümpial osaleda.

Mayer püstitas 2018. aastal Talence'is seni kehtiva maailmarekordi 9126 punkti. Nii Rio kui Tokyo olümpiamängudel võitis prantslane hõbemedali.

Pariisi olümpiamängude kümnevõistlus algab Eesti aja järgi reedel kell 11.05 100 meetri jooksuga. Eestit esindavad Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse sündmusi otseblogi vahendusel.