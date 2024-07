Rebane: Ermil on erakordne omadus nautida võistlust ja konkurentsi

"Kui Gerd oli põhimõtteliselt algaja, siis Johannes on väljakujunenud 26-aastane sportlane. Nüüd juba kahe tiitlivõistluste medaliga," võrdles Rebane intervjuus Raadio 2 hommikuprogrammile.

Ermi tiim koosneb ligemale 15 inimesest, aga Rebase õlul on rohkem staadioniväline tegevus. "Öelda, et keegi on tiimi juht, ei ole mingil juhul täpne, sest treeningtöö on puhtalt Holger Peeli peal ja mina staadionil praktiliselt ei käi," lausus ta. "Väga harva. Kui on väga midagi kokku leppida või käin vaatamas ja aplodeerimas."

Rebase sõnul on tippspordis möödas ajad, kus edu tagab üksnes sportlase ja treeneri koostöö. "Kaasaja sport nõuab väga palju rohkem: uusi teadmisi, inimesi, teistsuguseid nägemusi," sõnas ta.

"Võimaluste loomine, mentorlus, ideoloogia, strateegia küsimused, kommunikatsioon - milleta täna ei ole praktiliselt võimalik sporti varustada. Keegi peab ka seda hoidma ja siin aitan mina kaasa."

Tegelikult jälgis Rebane mitmevõistleja arengut juba noorteklassidest peale, sest Erm paistis silma üsna varakult. Tänavu on tulnud senise karjääri magusaimad viljad ehk Euroopa meistritiitel ja sisemaailmameistrivõistluste pronks.

"Spordis on esimene kohustuslik asi ebatavaline andekus ja selle äratundmine. Kui seda ei ole, siis sul võivad olla nii head süsteemid kui tahad... Teine asi on see, et peab olema süsteem andekuse arendamiseks ja kolmandaks - võimalused! Kui need kolm asja kokku saavad, siis on edu võimalik," sõnas Rebane.

"Johannese puhul mulle tundub, et laias laastus on see kõik olemas, mida see aasta on ka näidanud. Gerdi puhul võttis sisuliselt viis aastat aega esimese tiitlivõistluse medalini, et hakkaks tekkima normaalsed võimalused."

"Iga asi on erinev ja kui mina külje pealt vaatan, siis Johannes läheb kindlasti olümpiamängudele ühe favoriidina ja see saab olema erakordselt närvesööv nii mulle kui teistele," lausus tiimi koordinaator.

Pariisi olümpiamängud on kohe ukse ees ja nüüd temal enam nii palju tööd ei ole, viimane lihv antakse ikkagi treeningutel. Staadionil ja võistlusolukorras tunneb mitmevõistleja end hästi.

"Tema üks tugevaid külgi on võistlusnärv ja erakordne omadus nautida võistlust ja konkurentsi," kiitis Rebane. "Kindlasti on see hoopis teistmoodi kui paljudel teistel. Kui vaja, siis aitan, küsin, toon kogemuslikult mingi näite. Aga vahetult enne Pariisi - nüüd on enamik tegevust staadionil."

Ermi tugevaid külgi loetleb Rebane järgmiselt: "Kui ma paneks järjekorda, siis tal on erakordsed, spordi jaoks sobivad ajud. Väga kaine mõistus. Teiseks looduse poolt kaasa antud väga ebatavaline kehaehitus pluss loomupärane ja kaugele arendatud kiirus. Minu jaoks unelmakomplekt selleks, et spordis tippu jõuda."