Vähese hüppepraktikaga Tilga: eesmärk on teha isiklik rekord

Budapesti MM-il 8681 punktiga neljanda koha saanud Tilga pole sel aastal kümnevõistlust lõpetanud, jättes vahele nii märtsikuise sise-MM-i kui juunis toimunud Euroopa meistrivõistlused. Küll püstitas ta juunis Taingenis 16.59-ga kuulitõukes isikliku rekordi.

"Põlvega on mul sel aastal probleeme olnud, hüpetega jäi trennis umbes kolm kuud vahele ehk hüppepraktikat on olnud kolm kuni viis korda vähem kui tahaks. Tuleb hakkama saada," tõdes Tilga neljapäeval Eesti ajakirjanikega rääkides.

Sellele vaatamata kinnitas Tilga, et saab Pariisi kümnevõistluse hüppealasid alustada enesekindlalt. "Olen nüüd juba paar aastat seda kergejõustikuasja teinud, need liigutused on kõik lihasmälus olemas. Ma arvan, et see vähene praktika ei mõjuta - oleme kõik harjutused trennis ära teinud ja küll ta tuleb välja."

Tilga rääkis, et tema eesmärgiks on Pariisi kümnevõistlusel tervena lõpuni jõuda ja isiklik rekord teha. OM-i pole MM-i neljas mees väga palju jälgida saanud. "Mina pärast Nelli Differti võistlust pole enam vaadanud, seal tuli adrekas sisse ja ei saanud enam magada, otsustasin, et ma enam ei vaata," rääkis ta.

Kullasoosikuna alustab olümpiamängude kümnevõistlust juuni esimesel nädalal Eugene'is uueks isiklikuks rekordiks 8961 punkti kogunud Saksamaa dekatleet Leo Neugebauer. Medalinõudlejate sekka kuuluvad veel viis-kuus meest, nende seas muidugi ka Tilga ise. Janek Õiglane tõi pressikonverentsil välja, et mustaks hobuseks võib olla Puerto Rico mees Ayden Owens-Delerme.

"Kui Neugebauer oma võistluse kokku paneb, on teistel talle raske vastu saata. Tema tegemisi tuleks jälgida ja nagu Janek ütles, siis Ayden Owens - on huvitav näha, mis vormis ta on," sõnas Tilga.

Pariisi olümpiamängude kümnevõistlus algab Eesti aja järgi reedel kell 11.05 100 meetri jooksuga. ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse sündmusi otseblogi vahendusel.