Kümnevõistluse valitsev maailmameister ei võistle olümpial

Mullu Budapestis kõigi aegade seitsmenda punktisummaga (8909) maailmameistriks kroonitud LePage vigastas aprillis selga, mistõttu pole tal tänavusest hooajast ühtegi kümnevõistlust ette näidata.

Kuigi arstide esialgse prognoosi kohaselt oli lootust Pariisi olümpial startimiseks, siis kolmapäeval teatas LePage, et peab siiski olümpiamängud vahele jätma.

"Ma olen varemgi läbi vigastuste võistelnud. Nii et kuni eelmise nädalani ma siiralt arvasin, et saan sellega hakkama, kuid ma ei saa oma selga sundida, ükskõik kui väga ma sooviks seda," sõnas kanadalane sotsiaalmeediasse postitatud videos.

"Pidin lõpuks otsustama, kas lähen olümpiale, et koguda 7000 punkti või teen seljale veel rohkem liiga ja riskin pikaajaliste vigastustega. Mu mõistus tahab Pariisis olla, kuid kõik märgid minu kehas ütlevad mulle, et ma ei tohi seda teha. Nii et langetasin lõpuks otsuse olümpiale mitte minna," lisas valitsev maailmameister.

LePage lubas järgmise aasta MM-iks valmis olla. "Ma tahan tuleval aastal oma MM-tiitlit kaitsta," ütles ta.

Kümnevõistlus leiab aset 2. ja 3. augustil. Eestlastest on võistlustules valitsev Euroopa meister Johannes Erm, Budapesti MM-i neljas Karel Tilga ning 2022. aasta EM-pronks Janek Õiglane.