Õiglane OM-debüüdist: atmosfäär olümpiakülas on ikka hoopis teistsugune!

Tunamullu EM-pronksi võitnud ja eelmisel aastal isiklikku rekordit tähistava 8524 punktiga maailmameistrivõistluste kuuenda koha teeninud Õiglane pidi tänavuse EM-i kõrgushüppe järel pooleli jätma.

"Imelik oleks öelda, kui tuleme võistlusele eesmärgiga mitte teha isiklik rekord. Lähen igale võistlusele rekordieesmärgiga, eesmärgiga anda endast parim ja teha seda, mida kõige paremini oskan," tõdes Õiglane talle omaselt neljapäevasel pressikonverentsil.

30-aastane Õiglane on pikalt rahvusvahelises võistluskarussellis tiirelnud, aga Pariisis teeb ta oma olümpiadebüüdi. "Väga vinge on! Olen MM-idel ja EM-idel käinud, aga see atmosfäär siin olümpiakülas on hoopis teistsugune. Näha nii paljude erinevate riikide ja alade sportlasi, tõstab atmosfääri minu jaoks veelgi kõrgemale kohale. Staadion on vinge, tartaan tundus väga kiire. Olen aru saanud, et päris palju inimesi tuleb vaatama ka - see annab meile kolmele kindlasti jõudu juurde. See tuleb päris äge kümnevõistlus," kinnitas ta.

Eesti kümnevõistlejatel paluti pressikonverentsil välja tuua nimed, kellel peaks Pariisis silma peal hoidma. "Ayden Owens on mõnes mõttes must hobune, ta võib kindlasti medalihuviline olla. Leo Neugebauer on väga heas vormis ja võib midagi väga pöörast kokku panna. Sander Skotheim näitas Roomas [EM-il] väga head minekut ja kui ta suudab kõik asjad kokku panna, siis on ta kindlasti suur medalinõudleja," arvas Õiglane.

Pariisi olümpiamängude kümnevõistlus algab Eesti aja järgi reedel kell 11.05 100 meetri jooksuga. Eestit esindavad lisaks Õiglasele ka Karel Tilga ja Johannes Erm. ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse sündmusi otseblogi vahendusel.