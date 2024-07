Zirgi treener: ta ei ole finaalis medalisoosik, aga kõike võib juhtuda

Zirk näitas head minekut juba hommikuses eelujumises, kus ta jäi enda nimel olnud Eesti rekordist nelja sajandiku kaugusele. Õhtul poolfinaalis sai 25-aastane tartlane hakkama võimsa saavutusega, kui ujus välja aja 1.54,22 ehk parandas rahvusrekordit lausa 1,26 sekundiga ning pääses viienda ajaga kolmapäeva õhtul toimuvasse finaali.

"Ta oli fantastiline! Rääkisime hommikul, et tema eelujumise aeg oli põhimõtteliselt sama hea kui tema senine karjääri parim aeg. õhtune oli täiesti teisel tasemel, ta väärib palju kiitust ja ootame nüüd huviga finaali," rääkis eestlase treener Tom Rushton poolfinaali järel Eesti ajakirjanikele.

"Palusin tal esimesel 50 meetril teha üks tõmme vähem ja ütlesin et, sellisel juhul on tal lõpuks rohkem energiat," selgitas Rushton õhtust strateegiat. "100 meetri pöördes oli ta vähem kui sekundiga maas tema 100 meetri liblikujumise üldisest rekordist. Tema aega nähes olin veidi mures, sest mäletan kahe aasta tagust EM-i, kui ta alustas väga kiiresti, aga viimased 10 meetrit ei olnud kohe üldse ilusad... lootsin, et see ei kordu. Ausalt öeldes olin alguses kergendunud, kui ta kohale jõudis; seejärel tulemust nähes elevil."

Zirk lõikas enda sõnul kasu sellest, et tema kõrvalrajal ujus kodupubliku lemmik Leon Marchand ja veidi aupaistet paistis seeläbi ka temale. "Kregor ütles, et siia tulles oli üks tema eesmärke Leoniga samas ujumises olla. Ta viskas nalja, et mida kaugemale jõuab, seda rohkem on selleks lootust. Tahtsin, et ta kasutaks hiilgava publiku atmosfääri, aga samas, et ta tempoga liialt kaasa ei läheks," ütles Rushton.

Meeste 200 meetri liblikujumise finaal ujutakse Pariisis kolmapäeval Eesti aja järgi kell 21.36. Taasiseseisvumise järel on Zirk esimeseks Eesti meesujujaks, kes OM-finaali jõudnud, mõned päevad varem sai sellega hakkama ka Eneli Jefimova.

"Kui ta suudaks finaalis midagi sarnast korrata, oleks see taas erakordne ujumine. Kõik tahavad medalit võita - ta ei ole kindlasti medalisoosik, aga kõike võib juhtuda. Aga selliste asjade pärast me võistlemegi, midagi ei ole reitingute põhjal enne ära otsustatud. Ütlen oma ujujatele, et aitan nad võistlusmaal 75 protsendi kaugusele ja nemad peavad oma südamega lõpetama," tõdes Rushton.