Suurepärase sõidu teinud Pidcockist sai kahekordne olümpiavõitja

2021. aastal Tokyos toimunud olümpiamängudel maastikusõidus olümpiavõitjaks tulnud Pidcock kerkis esimeseks sõidu teisel ringil, kuid järgmisel läbimisel tabas 25-aastast britti ebaõnn, kui tema ratta esirehv lõhkes. Pidcock langes esikohalt hoopis üheksandaks, mis lubas prantslasel Victor Koretzkyl esikohast haarata.

Pidcock asus seejärel aga pööraselt kohti tagasi võitma ning suutis 39-sekundilise vahe üheksandaks ehk viimaseks ringiks täielikult kustutada, jõudes prantslasest ette. Järgnes suurepärane heitlus nende kahe ning Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturi Alan Hatherly vahel, kuid Pidcock ja Koretzky jätsid konkurendi viimases vahepunktis selja taha.

Koretzky pääses sirgel lõigul taaskord ette, kuid Pidcock suutis konkurendist mööduda. Prantslane pääses seejärel taaskord juhtima, aga kangelasliku sõidu teinud britt tegi veel ühe meisterliku manöövri, kui otsustas veel korra rünnata. Kahe mehe rattad põrkusid mõnisada meetrit enne finišijoont kokku, aga suurepäraselt ajastanud Pidcock pääses puhtamalt ning sai siis joone uhkes üksinduses ületada, saades sellega kahekordseks olümpiavõitjaks.

Pidcock lõpetas pingelise sõidu ajaga 1:26.22, edestades kodupubliku ees võistelnud Koretzkyt üheksa sekundiga. Hatherly võitis pronksmedali, kaotades prantslasele kahe sekundiga. "Lihtsalt see ei tulnud!" ütles Pidcock pärast sõitu. "Olümpiamängud on nii eriline võistlus, ei tohi kunagi alla anda, pead endast alati kõik andma ja see on see, mis ma tegin."

"Teadsin, et Victor on ka viimasel ringil kiire, teadsin, et me peame esikoha eest võitlema ja ta sõitis vahe sisse, mille ma pidin ära kustutama. See ongi võistlus. Tean, et inimesed võivad seda teistmoodi mõista, aga sa ei saa spordis alla anda. Kahju, et Prantsusmaa toetajad mulle vilistasid, aga mis teha," lisas olümpiavõitja.