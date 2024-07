Hein: viimastel treeningutel on Jefimova ujunud paremini kui kunagi varem

Ujuja Eneli Jefimova treener Henry Hein ütles ERR-ile, et tema 17-aastane juhendatav on võrreldes kolme aasta taguste Tokyo olümpiamängudega võrreldes saanud oluliselt täiskasvanulikumaks ning võib öelda, et Jefimovast on saanud tippsportlane.

Hein ning Jefimova kritiseerisid kolmapäeval pressikonverentsil olümpiamängude korraldust sportlaste transpordi ja toitlustamise osas, probleemide tõttu loobusid nad juba ka ühest treeningust.

"Kuna minu võrdlusmoment on ainult Tokyoga, siis hetkel midagi Tokyoga võrreldavat küll ei ole. Probleemid nii toidu, transpordi kui kõigega on... Ma ütleks, et ikkagi päris tõsised olnud, söögipool on küll veidi paremaks läinud, järjekorrad ei ole enam nii pikad, aga toit saab ikka päris kiiresti otsa," rääkis Hein hiljem ERR-ile.

"Transpordi koha pealt on täielik kaos. Kui küsisin neilt, et bussi kellaajad on välja pandud, siis mulle vastati, et see ei tähenda, et need nendel kellaaegadel ka lähevad. Siis me saime aru, et siin võib probleeme tekkida," jätkas juhendaja. "Hetkel 30 minutit kuni tund aega lisaootamist bussil võib olla täitsa tavaline. Ja siis kuhu see buss sõidab ja kuhu ta sõidab, on igakord üllatus olnud."

Kui kõik see aga kõrvale panna, on Heina sõnul Jefimova olümpiamängudeks valmis. "Viimastel treeningutel on Eneli ujunud paremini kui kunagi varem. Selles mõttes muresid ei ole, paistab, et kõik on hästi," sõnas treener.

Jefimova tegi oma olümpiadebüüdi kolm aastat tagasi Tokyos, olles ise veel alles 14-aastane. Heina sõnul on aga see Jefimova ning tänane Jefimova kaks täiesti erinevat sportlast.

"Nüüd ta paneb tähele asju. Ta ütles, et Tokyo olümpiast ei mäleta mitte midagi. Nüüd ta ikkagi saab aru, mis võistlus see on ja kus ta on. Ta on oluliselt täiskasvanulikum, suures plaanis võib öelda, et ta on tippsportlane valmis," selgitas Hein. "Tokyos oli ta veel väike laps, kes läks mingile ujumisvõistlusele, mis teiste arvates oli jõle suur võistlus."