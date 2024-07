Jefimova loodab, et Pariisi olümpia korraldus veel paraneb

17-aastaselt juba teist korda olümpiamängudel võistlev ujuja Eneli Jefimova tõdes ERR-ile, et Pariisi mängude korraldus on kehvem kui kolm aastat tagasi tema olümpiadebüüdil Tokyos. Ujumistalendi sõnul võib suurimaks probleemiks kerkida unepuudus.

Jefimova ning tema treener Henry Hein kritiseerisid kolmapäeval pressikonverentsil olümpiamängude korraldust sportlaste transpordi ja toitlustamise osas, probleemide tõttu loobusid nad juba ka ühest treeningust.

"Mõjub ikkagi päris palju, ei osanud seda oodata, et tulevad sellised probleemid," ütles ujuja ERR-ile. "Kuna peab väga palju passima järjekorras, siis see võtab päris palju aega. Meil üks trenn võtab viis tundi, see ei ole okei minu arust. Magamine päeval läheb lühemaks, see võibki olla kõige suurem probleem."

Ta ütles, et osad ujujad on loobunud bussiga liiklemisest ning eelistavad taksosid. "See häirib paljusid, suuremate koondiste ujujad ja peatreenerid võtavad seda teemat ikkagi päris tõsiselt, sest see ei ole okei. Kui võistlus algab, siis keegi ei taha ju oma starti maha magada. Loodan, et sellega tegeldakse enne võistlust veel," ütles Jefimova.

"See, et need probleemid siin toimuvad, ma üldse ei saagi aru, et olümpia on. Kuidas see võimalik on, et olümpial üldse sellised probleemid saavad tekkida. Tokyos oli kõik korras, aga praegu üritan lihtsalt trennid ära teha, süüa korralikult. See ongi kõik, kõikide jooksmiste kõrval ei ole veel aru saanud, et olümpia on," lisas 17-aastane Jefimova, kes alustab võistlemist 28. juulil oma põhialaga ehk 100 m rinnuliujumisega.

Ühtlasi võistleb ta ka 200 meetri distantsil. "Tegelikult me saime teada, et saan 200 meetrit ujuda, paar nädalat tagasi. Meil oli juba 100 rinnuli programm juba kirjutatud, juba seda treeninud. Ausalt öeldes eraldi 200-ks treeninud ei ole. Tahtsin väga peale saada ja olin väga õnnelik, et sain peale ikkagi, aga mingit eraldi treenimiseks aega pole olnud," selgitas ta.

Eneli Jefimova ja Henry Hein Autor/allikas: Karli Saul

Jefimova saavutas kolm aastat tagasi Tokyos toimunud suveolümpiamängudel 100 meetri rinnuliujumises 16. koha ning 200 meetri distantsil 27. koha. Kuidas ta end aga oma teiste olümpiamängude eel tunneb?

"Kui olin Tokyos, olin alles 14. Siis ei saanud aru, mis võistlus see on," vastas ta. "Kuna mul on see kogemus olemas ja tean, mida oodata, mul ei ole ühtegi üllatust. Lähen rahulikumalt, ei mõtle, et on suur võistlus. Lähen tegema seda, mida oskan ja mis mulle meeldib."

Jefimova sõnul on olümpiaküla täitsa korralik, ta saab elada üksinda kaheses toas. "Mul on kaks voodit ja ühe voodi hoian nii, et panen asju peale, kui sisse tulen. Kaks riiulit, Tokyos oli üks väike kapp ja sinna küll midagi ei mahtunud. Praegu on isegi riidepuud, saab riputada asju," rääkis ta.

"Aga see voodi, kui esimest korda peale istusin, ei osanud oodata, et see nii kõva on. Istusin peale ja lootsin, et vajun sisse, aga jäingi sinna istuma. Ikka veel harjun sellega," lisas Jefimova. "Ma küll magan hästi, mul vist ei ole väga vahet, kui pehme voodi on või mitte, aga pigem eelistaks pehmemat voodit."

Üks asi on aga toast puudu. "Peeglit tahaks tuppa, ma ei tea, milline ma välja näen, kui välja tulen. See ei ole suur mure," ütles Jefimova.

Jefimova alustab 100 meetri rinnuliujumise eelujumistega 28. juuli lõuna paiku. Poolfinaal toimub samal õhtul, finaal aga järgmise päeva hilisõhtul. 200 meetri eelujumised algavad 31. juulil, poolfinaalid on samuti sama päeva õhtul, aga finaal toimub 1. augusti hilisõhtul.