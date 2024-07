Jefimova: nähes, et olen viimasena finaalis, tuli selline pingelangus...

Pühapäeva hommikul toimunud eelujumises 1.06,24 kirja saanud Jefimova parandas õhtuses poolfinaalis aega veel ühe sajandiku võrra ja see viis ta viimasena ehk kaheksandana finaali.

"Kui ma tablood vaatasin, lootsin, et tuleb natuke kiirem aeg," tunnistas Jefimova ERR-iga rääkides. "Ajaga ei jää päris rahule, ainult sajandik kiirem kui hommikul. Vaatasin, et olen viies ja mõtlesin, et see võib päris napp tulla - kui esimesena välja jääksin, oleks päris kurb! Olin ikkagi kaheksandana sees ja tuli selline pingelangus... emotsioone oli nii palju ja olin enne starti isegi natuke närvis, see ei aidanud kindlasti ujumisele kaasa."

Jefimova tunnistas, et pääs olümpiamängude finaali ei ole talle veel kohale jõudnud. "Lähen praegu treeneriga [Henry Heinaga] rääkima, vaatan, mis ta mulle ütleb. Homme olen oma esimeses olümpiafinaalis - see on vau-tunne!"

Eesti rekordinaise sõnul tunneb ta, et varu on ujuda veelgi parem tulemus. "Tegelikult ma ei mäleta, mis seal basseinis toimus, kui ma lõpetan, tuleb mäluauk ja ei mäleta midagi. Trennides olen ma näidanud palju korralikumaid aegu, loodame, et homme ujun kiiremini."

100 meetri rinnuliujumise finaal toimub esmaspäeval Eesti aja järgi kell 22.32. "Tavaliselt ma ei käi enne finaali hommikul ujumas, aga kuna finaal on nii hilja, siis võib-olla väikese sulpsu teeks. Muidu enam-vähem sama, mis täna: magan, söön, puhkan ja õhtul finaali!" tutvustas esimese Eesti naisena olümpiafinaali pääsenud Jefimova.