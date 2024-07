Hein eelujumisest: ta ei ole hommikul kunagi nii kiiresti ujunud

"Peab väga rahule jääma. Ta ei ole hommikul kunagi nii kiiresti ujunud. Ta alustas väga kontrollitult, esimene pool oli päris rahulik ja teise poole pani päris korralikult juurde. Ainult kaks tüdrukut tulidki tagasi kiiremini. Eelujumisega jäime väga rahule," rääkis Hein.

Heina sõnul on 100 meetri rinnuli ujumise konkurents väga tihe. "Tatjana (Smithi) aeg 1:05,0 näitas kindlasti ära, et tema on võistluse favoriit. Teised ma arvan, et hommikul ujusid nii nagu keegi jõudis, keegi teine väga tagasi ei hoidnud ja konkurents läks päris tihedaks juba," lisas Hein.

"Hetkel bussid on sõitnud ehk vaatame nüüd, kuidas siit välja minek on. Praegu käib maha ujumine, siis me teeme jäävanni ja massaaži, siis juba olümpiakülla, seal käime söömas ja magamas ning õhtul tagasi," rääkis Hein edasistest plaanidest.

Eelujumise kaheksas aeg andis nii treenerile kui õpilasele usku juurde. "Kindlasti andis usku. Meil nüüd on pinged täiesti maas. Eelujumine oli kõige raskem, sellega saime ilusti hakkama ja vorm on hea. Eks õhtul võtame veidi riske, nagu poolfinaalides ja finaalides ikka. Tuleb see, mis tulema peab," lõpetas Hein.

100 meetri rinnuliujumise poolfinaal toimub pühapäeval kell 22.15