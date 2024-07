ERR Pariisis | Hein: korraldus on pehmelt öeldes katastroof

"Tegelikult ei ole jõudnud väga sisse elada, sest siin on natuke paigast ära kõik need asjad," alustas Jefimova pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele jutustamist. "See reisimine, söök ja igal pool jooksmine. Ei jõuagi üldse mõelda, et oled olümpial. Praegu on pigem see, et tahaks minna oma tuppa ja puhata."

Kuigi Jefimova on alles 17-aastane, on ta olümpial juba teist korda. Enda debüüdi tegi ta kolm aastat tagasi Tokyos. Toonane kogemus erineb Jefimova sõnul praegusest üsna palju. "Tokyos oli kuidagi kõik palju paremini planeeritud ja üldse üles ehitatud palju paremini, kõik oli väga palju loogilisem, kogu transport ja söögitoad ja nii," selgitas ta. "Praegu on tekitanud raskusi see sisseelamine. Ühest Pariisi otsast teise reisimine võtab palju aega. Tokyos ei olnud selliseid probleeme õnneks."

"Ma lisaks, et see korraldus on pehmelt öeldes katastroof," ütles Jefimova treener Henry Hein kõrvalt. "Suurema osa ajast veedame bussi oodates, bussis istudes või toidujärjekorras oodates. Paistab, et hetkel korraldajad ei ole vist aru saanud, mis võistlusega on tegemist. Aga loodame, et nad lõpuks suudavad leida piisavalt busse, bussijuhte, kokkasid, ahjusid, et see asi käima saada."

"Eks ma üritan selle jamamise ja vaidlemise ja muud asjad enda peale võtta, tema lihtsalt istub bussis, klapid peas ja kui kohale jõuame, siis jõuame ja kui süüa on, siis on ja sööme," jätkas mullu aasta treeneri tiitli pälvinud Hein. "Eile õhtul me loobusime ujumisest, kuna me ei saanud kindlad olla, mis kell me sinna minna saame, kuidas tagasi. Täna on õhtuse trenniga ka küsimärgid, kuna eile Eneli ei saanud oma tavapärast lõunaund teha, täna oleme graafikust kaks tundi maas. Eks me üritame sättida neid asju, aga hetkel on päris ebamugav."

"Sama probleem on kõikidel ujujatele, me kõik sõidame sama transpordiga. On kuulda olnud, et suuremad koondised on selle teema vist päris kõvasti üles võtnud. See asi tuleb korda saada," lisas Hein. "Kui lõpuks võistlus peale hakkab ja sul sportlased ei jõua starti, sest nad ootavad bussi, siis ma ei kujuta ette, kuidas see asi hakkab välja nägema."

Jefimova tunnistas ajakirjanikele, et on üsna väsinud ja plaanib pärast meediakohustuste täitmist magama minna. "Mul oli viimastel nädalatel väga selgelt päevaplaan kujunenud – hommikul trenn, päeval magan ja siis õhtune trenn. Eile jäi üldse ära see uni, kogu aeg jooksin ja üritasin bussile jõuda, bussile mahtuda ja siis trenni teha. Nii et jah, kaks esimest asja, mis ma teen – sööma ja magama," sõnas ta. "Toitu ei anna Tokyoga võrrelda. "Kvaliteet ei ole nii hea kui Tokyos. Ja need ruumid, kus on maailma söök, Prantsusmaa söök, Aasia söök, on tegelikult kõik täpselt samasugused. Ma ei tea, miks neid ruume oli üldse vaja teha, pannud siis kõik ühte kohta."

Teise Eesti ujujana on Pariisis võistlemas Kregor Zirk, kes nõustus, et logistika praegu ei toimi. "Trennid olen ära saanud teha, aga eks mul on identsed kogemused Eneliga. Mõnikord buss sõidab 40 minutit, mõnikord tund ja 40," kirjeldas ta. "Praegu tundub, et põhiprobleem on, et bussijuhid ei tea, kuidas sõita – sportlased peavad Google Mapsist bussijuhtidele näitama, kuidas kohale saada. Eks neid pisiasju on veel, aga trenne otseselt seganud ei ole."

Kõige leebemalt suhtus probleemidesse Zirgi treener Tom Rushton. "Jah, on kaos – need on olümpiamängud," sõnas ta. "Olümpiakogemus on ühtmoodi, kui näed seda televiisorist, aga tegelikult on olümpia üks suur ootamine. See on iga suure võistlusega niimoodi, et alguses on kõvasti kriitikat ja siis paari päevaga loksub kõik paika. See on normaalne. Nad tegelevad sellega, et olukorda parandada ja ma olen kindel, et asjad lahenevad."

Zirk teeb enda esimese stardi laupäeval 400 m vabaujumises ja Jefimova asub võistlustulle pühapäeval enda trumpalal, 100 m rinnuliujumises. "Põhieesmärk, mida ma olen juba ka varem öelnud, et kui ujun siin isikliku, siis on juba kõik super. Ja siis võiks saada parema koha kui eelmisel olümpial. Need on minu kaks eesmärki," ütles Jefimova.