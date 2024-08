Jefimova: olen nüüd oma tulemusega palju rohkem rahul

Zirk lõpetas 200 meetri liblikujumise finaalis seitsmenda kohaga, kuid eriti hiilgav hetk oli poolfinaalis, kus ta püstitas ajaga 1.54,22 hiilgava Eesti rekordi. 17-aastane Jefimova lõpetas oma teise olümpia 100 meetri rinnuliujumises seitsmenda kohaga.

"Olen nüüd rohkem aru saanud, mis toimunud on ja mis üldse juhtus. Ma olen kindlasti palju rohkem rahul oma tulemusega, kui olin nädal tagasi Pariisis. Siis oli võib-olla peas ainult see, et tahan isiklikku [rekordit] ja maksimumi saada, aga kui praegu tagasi vaatan, siis see oli kindlasti vapustav, mis suutsin teha," ütles Jefimova.

Ta ujus poolfinaalis välja aja 1.06,23, millega jäi 0,15 sekundi kaugusele oma isiklikust rekordist. "See on raske töö, sportlastel niimoodi suurvõistlustel esineda," sõnas Jefimova.

Zirk sai oma alal poolfinaalis hakkama tõeliselt suurepäraste tulemusega, kui parandas endale kuuluvat Eesti rekordit koguni 1,26 sekundiga. "Pingutasin palju," naljatles ta. "Sain vaimselt ja füüsiliselt heasse kohta olümpia ajal. Olümpia on eriline võistlus, toimub iga nelja aasta tagant. Seal vahepeal toimuvadki sellised imed."

"Ma ei tea, kas see just oli ime, mis korda saatsin. Minu jaoks oli see loogiline samm," lisas ta.

Zirk ütles, et kuigi olümpiamängud on suur spordipidu, on sportlaste esituste taga meeletu töö. "Seda, mis kardinate taga toimub, tavainimesed ei näe. Meil on raskeid trenne, pettumustvalmistavaid trenne, võistlusi. See on raskem osa, aga kui lõpuks jõuame olümpiaareenile, siis on vaja oma asja teha," ütles ta. "Igal sportlasel on nii, et sisemine tahe on kõige olulisem. Ükskõik, mis tasemel sa oled lõpuks. Oleneb, kui kaugele sa jõuad ja sellest olenevalt on mingid eesmärgid seatud. Aga mingid asjad vahepeal lihtsalt juhtuvad, olümpia on hea näide, kus üllatusi sünnib."

Jefimova sõnul on ujumine konkreetne ala, kus hoolimata kõrgest konkurentsist pead võistlema ainult stopperiga. "Olen olümpial nüüd rohkem alasid jälginud, siis olen aru saanud, et ujumine - ujusid ära, said poolfinaali või ei saanud, kes on esimene, see ongi esimene. Teised alad, mis ei ole ajavõtmisega, on teistsugused," sõnas ta. "Aga ujumine on konkreetne ala, mida saab kindlalt võtta."