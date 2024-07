Jefimova: hommiku kohta täitsa okei aeg

"Jah, olen rahul. See on minu hommikuste ujumiste isiklik rekord. Me peame seda ka meeles, et hommikuti on natukene raskem ujuda ja hommiku kohta täitsa okei aeg," rääkis Jefimova Eesti ajakirjanikele.

"Ma läksin täiesti oma ujumist tegema. Mul vahepeal oli selline probleem, et ma liiga palju vaatasin teisi ja üritan neile järgi jõuda. Kõige parem ongi enda ujumist teha ja mitte vaadata teisi. Kui ma hakkan üle rapsima, siis see tegelikult ei aita üldse kaasa. Kõik asjad klappisid täitsa hästi ja võib rahule jääda," lisas Jefimova.

17-aastane Jefimova veel finaali peale ei mõtle. "Ma loodan, et ma olen valmis. Esimene start on olümpial tehtud ja täitsa rahul sellega. Juba kiirem tulemus kui Tokyos ja kaheksandana edasi saada on väga hea. Finaalile väga mõelda ei saa, sest poolfinaal on alles õhtul ja seal näen, mis tulemuse kirja saan ja kas pääsen edasi või mitte," kommenteeris Eneli Jefimova.

Pariisi olümpiamängude basseini eripärad eestlannat ei mõjuta. "Ma olen siin basseinis ainult ühe täispikka trenni teinud ja ülejäänud on siin pigem stradi trennid ja kiirendused olnud, aga ma panin ka tähele, et see bassein on madalam kui teistel tiitlivõistlustel on olnud. Mind see otseselt kuidagi ei sega ja ma tegin enda ujumist. Bassein on bassein ja vesi on vesi ning kõigil on samad tingimused," ütles Jefimova.

Logistikaprobleemid on Pariisis eestlanna sõnul paremaks läinud. "Täna hommikul jõudsime juba poole tunniga siia kohale ja need tingimused siin on palju paremaks läinud ning ma loodan, et tingimuste parandamisega tegeletakse kuni võistluste lõpuni," lõpetas Eneli Jefimova.

100 meetri rinnuliujumise poolfinaal toimub pühapäeval kell 22.15.