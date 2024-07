Tormi Niits sõlmis Raplaga lepingupikenduse

Rapla Avis Utilitase korvpalliklubi teatas esmaspäeval, et on sõlminud ääremängija Tormi Niitsiga lepingupikenduse.

"Orissaare pätt on tagasi!" teatas Rapla ühismeedias. "Rapla fännidele tugevalt südamesse pugenud Tormi Niits on tuntud armutu võitlejahing nii lauas, kaitses kui ka rünnakul. Suurima heameelega võtame tööka saarlase taas Raplasse oma ridadesse vastu."

Varasemalt ka Pärnu Sadamat ning Rakvere Tarvast esindanud Niits liitus Raplaga 2022-23 hooajal ning panustas sel hooajal Eesti meistriliigas keskmiselt 10,4 punkti, 8,5 lauapalli ja 1,8 resultatiivse sööduga. Eesti-Läti liigas viskas ta keskmiselt 9 punkti ja lisas 6,4 lauapalli.

"Hea on tagasi olla. Ma usun ja tean, et meil on kõik vajalik olemas, et saavutada midagi suurt ja võimast. Toome selle rahva saali ja hakkame mölluga pihta," sõnas 26-aastane ääremängija.