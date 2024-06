Õiglane jättis võistluse pooleli: pole vaja ennast katki hüpata

Õiglane sai kõrgushüppes algkõrgusest 1.84 esimesel katsel üle, aga rohkem hüppama ei läinud. "Otsustasin katkestada," ütles Õiglane ERR-ile. "Nagu ütlesin, üritasin endast parima anda ja kõrgust hüpata. Tegin vist ühe proovikatse, oli mõttes, et proovin ühe kõrguse üle saada ja kui tunne on okei, jätan kaks-kolm kõrgust vahele. Kui hüppasin selle katse ära, mõtlesin, et ei ole vaja ennast praegu katki hüpata. Tunne on tegelikult hea, kurb on võistlust niimoodi lõpetada, aga ma ei näe praegu mõtet: kui annan siin ühe alaga 180 punkti ära, ei võida ma nagunii medalit. Ma ei ole olümpial käinud, tahan kindlasti sinna saada ja tean, et olen selleks ajaks valmis."

"Põlv teeb praegu valu; mul on enne ka olnud selliseid probleeme, nüüd tuleb järgmised 2-3-4 nädalat targalt tegutseda," lisas ta. "See ei ole praegu väga hull, aga kui ma oleks kõrgust edasi hüpanud, oleks võinud väga halvasti lõppeda. Praegu on veel okei, katki ma kindlasti midagi ei teinud."

Õiglasel pole tänavu õnnestunud kümnevõistlust lõpuni teha: "Ebakindlust see minus ei tekita, pigem tekitab rohkem viha ja hammas läheb verele: on tahe kõigile näidata, et olen sel aastal teinud tugevat tööd. Ebakindlust ma kindlasti ei tunne."