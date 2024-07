Eesti rannajalgpallikoondis alistas penaltiseerias valitseva Euroopa meistri

Eesti jäi kohe esimesel kolmandikul tagaajaja rolli ning kuigi Ervin Stüf lõi 11. minutil viigitabamuse, mindi pausile üheväravalises kaotusseisus. Teisel kolmandikul pöörasid eestlased seisu ümber: Kaspar Kotteri ja Sander Lepiku tabamused kindlustasid Eestile 3:2 edu. Viimasel kolmandikul vastas Itaalia kahe väravaga, kuid Stüfi 34. minuti värav viis meeskonnad 4:4 viigiseisuga lisaajale, vahendab jalgpall.ee.

Lisaajal lõi kumbki meeskond ühe tabamuse: Eesti eest näitas resultatiivsust Lepik, Itaalia eest sai värava kirja Andrea Carpita. 5:5 viigiga lõppenud lisaajale järgnes penaltiseeria, kus Rasmus Munskindi, Stüfi, Lepiku, Erol Kigaste ja Kristian Marmori täpsed tabamused kindlustasid Eestile vastase üle ajaloolise 5:3 võidu.

"Ülim tunne! Võita Itaaliat, ükskõik mis spordialal, on Eesti jaoks väga suur asi – praegusel juhul veel valitsevat rannajalgpalli Euroopa meistrit. See on uus, aga super tunne!" kirjeldas koondise peatreener Andreas Aniko vahetult pärast kohtumist oma emotsioone.

Aniko sõnul tõi Eestile ajaloolise võidu kokkulepitud taktika, mida meeskond järgis lõpuni välja. "Mäng oli võrdne ning mõlemal olid oma võimalused. Taktika toimis meil täna aga väga hästi – see, kuidas me mängime kaitses, kuidas katame või kes, millal ja kuhu liigub. Samamoodi ka rünnakufaasis, kus väravavahid mängivad suurt rolli ja tegelikult dikteerivad kogu mängu. Meie väravavahid said sellega täna hästi hakkama," rääkis ta.

Peatreener lisas, et heameelt valmistas ka meeskonna rahulikkus viimasel kolmandikul. "Meil polnud seda ära vajumist, mis varasemalt sel aastal treeningmängudes näha oli. Säilitasime rahu, hoidsime palli ja ei hakanud tormama, kui vastane oma tempos käigu juurde pani," selgitas Aniko. "Kui midagi parandada, siis kolm-neli väravat, mis Itaalia meile lõi, olid meie enda eksimused, mida oleks saanud vältida. Samas polegi võimalik, et teed mängus 100% kõik õigesti," võttis peatreener oma mõtted kokku.

Lisaks Itaaliale võistleb Eesti turniiril ühes alagrupis Taani ja Tšehhiga. Eestit ootab järgmine alagrupimäng ees neljapäeval, 4. juulil, kui Eesti aja järgi kell 22 algavas kohtumises minnakse vastamisi Taaniga.