Robert Kubica: loodan, et eestlastest fännidel on peagi ka vormel-1 sarja piloot

"Poolas on autorallil tunduvalt võimsam ajalugu kui võidusõidul. Ringrajasõit ei ole nii populaarne. Kui mina alustasin, siis polnud see üldse populaarne. Ralli seevastu on alati nautinud suurt kaasaelamist," muljetas hooaegadel 2013-2016 autoralli MM-sarjas kaasa teinud Kubica.

Robert Kubica on Poola autospordi jaoks legend juba eluajal. Kubica käekäiku vormel-1 sarjas mäletatakse hästi, kuid ringraja-aastate vahel proovis ta tõsisemalt kätt ka rallispordis.

Aastal 2013 tuli Kubica WRC2 sarja maailmameistriks. Järgnesid kaks hooaega WRC-s. Suurt edu need ei toonud - vähemalt oli Kubical võimalus nautida kodusel Poola rallil arvult kuuekohalise publiku toetust.

"Toetus oli vägev ja suur. Olen sõitnud palju aastaid ja erinevates sarjades. Aga tegelikult ei tekkinud mul võimalusi võistelda Poolas. Pärast seda, kui lapsena karti sõites lahkusin, ei olnud mul kodurahva, poolakate ees võistlemiseks variante."

"Paljud inimesed ei pääsenud võistlusradadele, et mulle kui F1 sõitjale kaasa elada. See oli üpris kallis. Ralli pakub aga publikule teistlaadset võimalust," selgitas Kubica.

39-aastane Kubica jälgib tähelepanelikult nii vormel-1, rallit kui ka jalgrattavõistlusi. Viimastel aastatel on Kubica ennast teostanud kestvussõitjana ning tunneb sedakaudu ka Ralf Aronit.

Ralfi vend Paul Aron juhib praegu teatavasti vormel-2 sarja. "Paul Aroni niivõrd tugev hooaeg on Eesti fännide jaoks väga hea uudis. Loodan, et eestlastest fännidel on peagi ka vormel-1 sarja piloot. Mõistagi on teil autoralli MM-sarjas suur talent, kellele kaasa elada. Kes teab, võib-olla on teil ühel päeval vormel-1 sarjas ka Paul Aron."