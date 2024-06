Seim olümpiakohast: kogu see raske töö kandis vilja

"Kindlasti üllatus ja väga hea meel. Kogu see raske töö kandis vilja. Selle nimel sai viimastel aastel pingutatud, et olümpiale pääseda," lausus Seim intervjuus ERR-ile.

"Kaks päeva tagasi sain teada, et tšehh [Kamil] Kucera sai peale, kes oli ranking'us ühe koha võrra ees. Siis ma juba arvestasin, et kui üks veel ära kukub, siis olen järgmine. Enne seda nädalat ei arvanud küll, et on olümpiale minek."

"Aga tänu sellele, et lähiminevikus on nii palju dopingujuhtumeid, siis on olümpiakohti väga palju sportlastelt ära võetud," jätkas Seim ja selgitas pisut olümpiale kvalifitseerumise süsteemi.

"Kui Rio oli olümpial oli sportlasi 200 ringis, siis praegu pääsevad olümpiale kõikide kaalude peale kokku vaid 60 tugevamat meest ja naist ehk olümpial on viis kaalu, igas kaalus 12 sportlast. Enne võis iga riik võis panna igasse riiki kaks sportlast igas kaalus, siis nüüd maksimum üks pluss viie kaalu peale kolm kokku."

See tekitab ta ka olukorra, kus riigid peavad valima, keda kvalifitseerunutest olümpiale ikkagi saata ja keda mitte. Mõistagi on eelistatud need kaalud, kus on lootus teenida kõrge koht. Küll üllatas Seimi, et näiteks tema kaalust jääb minemata neutraalse lipu all võistleval valgevenelasel Eduard Zjazjulinil, kes võitis tänavusel EM-il eestlase ees pronksi.

Seimil pole kulgenud see aasta probleemivabalt. Näiteks veel katsevõistlustel Tais segas teda jalavigastus. "See oli osaline rebend. Kui käisin Tais võistlemas, siis jalg otseselt enam haiget ei teinud, aga ta ei taastunud teravuse mõttes ära," lausus ta.

"Pärast seda puhkasin ja hakkasin tegema jõubaasi: seljatõmmet, surumisi. Suhteliselt suuri kordasid. Üleeile tegin seljatõmmet 200 kiloga 15 kordust. Praegu olen teinud mahtu."

Seim loodab, et kuna oli paar-kolm kuud tagasi üpris heas vormis, siis äkki saab ta olümpiaks sarnasesse seisu. "Klassikaline ettevalmistus võiks olla muidugi kauem. Kindlasti laagri teeme, aga kuna, seda veel vaatame. Suhteliselt varsti peaks tegema esimese väikse laagri ja vahetult enne olümpiat teise," ütles ta. "Ma arvan, et hetkel on see kõige mõistlikum."

Raskekaalu tõstjad võistlevad Pariisis 10. augustil.