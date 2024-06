Real ei luba Mbappel olümpial mängida

Prantsusmaa ründeäss Kylian Mbappe kinnitas, et ei saa tänavu Pariisis peetavatel olümpiamängudel Prantsusmaad esindada, kuna tema uus koduklubi Madridi Real ei taha, et ta mängiks suve jooksul kahel turniiril.

25-aastane Mbappe ütles juba märtsis, et tahaks väga kodustel olümpiamängudel osaleda, aga kuna olümpia jalgpalliturniir ei ole FIFA kalendris, pole klubidel kohustust mängijaid selleks ajaks vabaks lasta ning Real on öelnud, et need mängijad, kes osalevad EM-finaalturniiril, ei saa olümpiale.

Juuni alguses avaldas Prantsusmaa olümpiakoondise peatreener Thierry Henry 25-mehelise koosseisu, kus Mbappe nime polnud, kuid Henry avaldas lootust, et ta saab siiski Pariisis mängida.

"Mu klubi seisukoht oli väga selge, nii et tegelikult olen sellest ajast saadik teadnud, et ma ei saa olümpial kaasa teha," ütles EM-finaalturniiri avamänguks valmistuv Mbappe. "Nii see lihtsalt on ja saan neist aru. Liitun uue klubiga septembris, nii et see poleks just parim viis seda teekonda alustada. Soovin Prantsusmaa meeskonnale edu ja kavatsen kõiki nende mänge vaadata, loodetavasti võidavad nad kulla."

Pariisi olümpia meeste jalgpalliturniir algab 24. juulil ehk kümme päeva pärast EM-finaalturniiri finaalmängu ja lõpeb 9. augustil.